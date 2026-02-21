Computación de alto rendimiento: la clave para que la inteligencia artificial funcione en 2026

El avance de la inteligencia artificial obliga a los centros de datos a modernizarse. La computación de alto rendimiento es vital para bajar costos.

La región vive una transformación profunda en sus sistemas digitales por la explosión de la inteligencia artificial. La computación de alto rendimiento aparece como la solución necesaria para procesar los modelos modernos de software, permitiendo que las empresas analicen datos en tiempo real sin gastar de más en energía ni perder competitividad frente a los mercados globales.

Durante la última década, América Latina avanzó a paso firme en su digitalización. Sin embargo, la llegada de los modelos generativos y los sistemas autónomos marcó un punto de quiebre que supera cualquier etapa previa. El crecimiento de los datos y la presión por reducir gastos eléctricos dieron lugar a un nuevo ciclo tecnológico. Este fenómeno es parecido a lo que fue la llegada de la nube, pero con un impacto mucho más profundo en las estructuras críticas que sostienen servicios básicos para la gente.

Procesadores Computación América Latina avanzó a paso firme en su digitalización. shutterstock El impacto de la computación en la infraestructura moderna Las arquitecturas viejas ya no alcanzan para lo que pide el software hoy. Entrenar modelos de inteligencia artificial requiere que los procesadores trabajen juntos sin trabas. En América Latina, el gasto de luz se va por las nubes con plataformas antiguas. Por eso, la computación de alto rendimiento es clave para optimizar la inversión y no quedar fuera de juego.

En este escenario, los procesadores AMD EPYC de quinta generación se asientan en los centros de datos modernos. Estos equipos permiten manejar volúmenes de información gigantescos con una eficiencia de energía líder en el sector. Al alimentar a las unidades de procesamiento gráfico, logran que los servidores sean escalables y que no queden obsoletos al poco tiempo. También aparecen las GPUs Instinct MI400, presentadas en el CES 2026, que se diseñaron para tareas científicas pesadas. Estos fierros permiten que una oficina común tenga la potencia que antes solo tenían los centros de investigación más caros del mundo.

La inteligencia artificial y el software abierto: la clave técnica Este ciclo no depende solo de tener componentes potentes. El ecosistema de software abierto es un motor que da mucha libertad. La plataforma ROCm, en su versión 7.2, permite correr herramientas de inteligencia artificial sin quedar atado a un solo fabricante. Según los datos presentados en el CES 2026, este programa tuvo un crecimiento de diez veces en sus descargas interanuales, lo que muestra que los desarrolladores prefieren no depender de soluciones cerradas.