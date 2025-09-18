Cómo copiar y pegar imágenes o texto en la computadora más allá del "Impr Pant"

Copiar y pegar es una de las funciones más usadas en la computadora , pero muchos usuarios creen que solo sirve para capturas de pantalla con la tecla “Impr Pant”. En realidad, existen múltiples formas de trasladar imágenes y texto entre archivos, aplicaciones e incluso diferentes sistemas operativos. Aquí te contamos todas las opciones disponibles.

El método más conocido y utilizado es el de los atajos de teclado.

El menú contextual ofrece otra alternativa práctica para trasladar contenido entre archivos.

Estos comandos funcionan tanto en archivos de texto como en imágenes insertadas en documentos.

Copiar y pegar desde el menú contextual

Otra forma práctica es el menú contextual que aparece al hacer clic derecho con el mouse. Desde allí, basta con elegir la opción Copiar o Pegar. Esta alternativa es muy útil para quienes no están acostumbrados a los atajos de teclado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que por razones de seguridad, muchos navegadores limitan el uso del portapapeles. En estos casos, la opción funciona mejor en programas instalados directamente en la computadora.

copy3 Con extensiones como Documentos sin conexión, Chrome amplía las funciones de copiar y pegar. Imagen extraída de la web

Cómo hacerlo en Google Chrome

En el caso de Chrome, hay tres formas principales de copiar y pegar:

Con combinaciones de teclas.

Desde el menú contextual con el clic derecho.

Usando el menú Editar en la barra de herramientas.

Un dato importante: para aprovechar todas estas opciones es necesario instalar la extensión Documentos sin conexión, que habilita el acceso completo al portapapeles.

Otros navegadores y dispositivos

Si trabajas con navegadores distintos a Chrome, la recomendación es usar directamente los atajos de teclado, ya que funcionan de manera universal tanto en Windows como en Mac.

Hoy en día, la función no se limita a la PC. También es posible copiar y pegar entre computadoras, Android, iPhone y iPad, lo que facilita el trabajo en entornos digitales cada vez más integrados.