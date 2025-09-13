Aprende cómo escribir corchetes en cualquier teclado: atajos rápidos en Windows y Mac, además de los códigos Alt para insertarlos sin complicaciones.

Cómo poner corchetes en un teclado: atajos en Windows y Mac

¿Alguna vez necesitaste escribir corchetes y no supiste cómo hacerlo en tu teclado? Aunque parecen un detalle menor, los corchetes son muy utilizados en matemáticas, programación, correos electrónicos y hasta en la redacción de textos académicos. Por eso, conocer los atajos correctos en cada sistema operativo puede ahorrarte tiempo y evitar frustraciones.

Corchetes en Windows En Windows, existen varias formas de insertar corchetes:

Para abrir (“[”): Mayús + [

Para cerrar (“]”): Mayús + ]

Usando el teclado numérico: Alt + 91 para abrir y Alt + 93 para cerrar.

corchetes2 Aprende cómo escribir corchetes en cualquier teclado: atajos rápidos en Windows y Mac. Imagen extraída de la web

Corchetes en Mac En Mac, el proceso es igual de sencillo, aunque cambia la combinación de teclas: