Cómo poner corchetes en un teclado: atajos en Windows y Mac
Aprende cómo escribir corchetes en cualquier teclado: atajos rápidos en Windows y Mac, además de los códigos Alt para insertarlos sin complicaciones.
¿Alguna vez necesitaste escribir corchetes y no supiste cómo hacerlo en tu teclado? Aunque parecen un detalle menor, los corchetes son muy utilizados en matemáticas, programación, correos electrónicos y hasta en la redacción de textos académicos. Por eso, conocer los atajos correctos en cada sistema operativo puede ahorrarte tiempo y evitar frustraciones.
Corchetes en Windows
En Windows, existen varias formas de insertar corchetes:
- Para abrir (“[”): Mayús + [
- Para cerrar (“]”): Mayús + ]
- Usando el teclado numérico: Alt + 91 para abrir y Alt + 93 para cerrar.
Corchetes en Mac
En Mac, el proceso es igual de sencillo, aunque cambia la combinación de teclas:
- Para abrir (“[”): Option (Alt) + [
- Para cerrar (“]”): Option (Alt) + ]
Un truco rápido para recordar
Si usás frecuentemente corchetes, recordá que su posición depende de la configuración del idioma del teclado. En inglés, suelen estar más visibles; en español, se encuentran en combinaciones secundarias. Conocer estos atajos te permitirá escribirlos fácil y rápido en cualquier dispositivo.