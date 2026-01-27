Apple: se filtra la memoria RAM de los teléfonos iPhone 18 Pro
Los nuevos iPhone 18 Pro vendrían con más memoria RAM para mejorar el uso de Apple Intelligence y las funciones de Siri potenciadas por Google Gemini.
El próximo lanzamiento de Apple genera expectativas por los requerimientos técnicos de sus nuevas funciones. Según filtraciones recientes, los modelos del iPhone 18 Pro mantendrían los 12 GB de memoria RAM, una cifra que se vuelve vital para procesar las herramientas de inteligencia artificial y la nueva versión de Siri en el dispositivo.
Durante mucho tiempo, la cantidad de memoria RAM en los teléfonos de la manzana no era un dato que desvelara a los usuarios, y la empresa directamente ni lo mencionaba en sus eventos. Pero la cosa cambió con la llegada de Apple Intelligence, ya que estas funciones exigen un hardware más potente para correr sin problemas. Ahora, este componente se volvió un punto central para quienes piensan en renovar su equipo en septiembre.
¿Cuánta memoria RAM tendrán los iPhone 18 Pro según las filtraciones?
El analista Ming-Chi Kuo publicó un reporte donde detalla que todos los modelos que Apple lanzará este año vendrán equipados con 12 GB de RAM. Esto incluye al iPhone 18 Pro, al Pro Max y también al esperado modelo plegable de la marca. La idea es que tengan la potencia necesaria para bancarse las nuevas prestaciones del sistema de inteligencia artificial.
Una de las sorpresas del informe es que el modelo estándar del iPhone 18 también daría el salto a los 12 GB, subiendo desde los 8 GB que tienen los modelos actuales. Sin embargo, para este equipo habría que esperar un poco más, ya que se lanzaría recién a principios del año que viene. Por otro lado, el diseño del frente no tendría el cambio radical que algunos esperaban: la Dynamic Island sigue firme, aunque vendría con un tamaño un poco más reducido.
Apple Intelligence y el rendimiento del Chip A20 Pro
El corazón de estos nuevos equipos será el chip A20 Pro, y acá es donde aparece una mejora técnica importante. Según los informes, la memoria RAM se integrará directamente en la oblea del chip. Esto significa que estará junto a la CPU, la GPU y el Neural Engine, en lugar de estar conectada por separado como pasaba antes.
Este cambio no tiene mucha vuelta: busca mejorar el rendimiento y que el teléfono sea más eficiente al momento de usar las herramientas de Apple Intelligence. Al estar todo más "a mano" dentro del chip, la velocidad de respuesta debería ser superior. Es un dato que no es menor, sobre todo considerando que Siri ahora estará potenciada por la tecnología de Google Gemini.
Como suele pasar con la firma estadounidense, habrá que esperar hasta el evento de septiembre para confirmar estos rumores. Históricamente evitaron hablar de números técnicos de este tipo, pero la carrera por la inteligencia artificial en los celulares ya arrancó y promete grandes cambios en los próximos años.