Apple: se filtra la memoria RAM de los teléfonos iPhone 18 Pro

Los nuevos iPhone 18 Pro vendrían con más memoria RAM para mejorar el uso de Apple Intelligence y las funciones de Siri potenciadas por Google Gemini.

El próximo lanzamiento de Apple genera expectativas por los requerimientos técnicos de sus nuevas funciones. Según filtraciones recientes, los modelos del iPhone 18 Pro mantendrían los 12 GB de memoria RAM, una cifra que se vuelve vital para procesar las herramientas de inteligencia artificial y la nueva versión de Siri en el dispositivo.

Durante mucho tiempo, la cantidad de memoria RAM en los teléfonos de la manzana no era un dato que desvelara a los usuarios, y la empresa directamente ni lo mencionaba en sus eventos. Pero la cosa cambió con la llegada de Apple Intelligence, ya que estas funciones exigen un hardware más potente para correr sin problemas. Ahora, este componente se volvió un punto central para quienes piensan en renovar su equipo en septiembre.

Iphone 18 El próximo iPhone 18 Pro contaría con un procesador optimizado para tareas de inteligencia artificial en el dispositivo. Shutterstock ¿Cuánta memoria RAM tendrán los iPhone 18 Pro según las filtraciones? El analista Ming-Chi Kuo publicó un reporte donde detalla que todos los modelos que Apple lanzará este año vendrán equipados con 12 GB de RAM. Esto incluye al iPhone 18 Pro, al Pro Max y también al esperado modelo plegable de la marca. La idea es que tengan la potencia necesaria para bancarse las nuevas prestaciones del sistema de inteligencia artificial.

Filtraciones Iphone 18 - Interna El reporte del analista Ming-Chi Kuo vaticina la capacidad de RAM de los próximos iPhone. Web - Ming Chi Kuo Una de las sorpresas del informe es que el modelo estándar del iPhone 18 también daría el salto a los 12 GB, subiendo desde los 8 GB que tienen los modelos actuales. Sin embargo, para este equipo habría que esperar un poco más, ya que se lanzaría recién a principios del año que viene. Por otro lado, el diseño del frente no tendría el cambio radical que algunos esperaban: la Dynamic Island sigue firme, aunque vendría con un tamaño un poco más reducido.

Apple Intelligence y el rendimiento del Chip A20 Pro El corazón de estos nuevos equipos será el chip A20 Pro, y acá es donde aparece una mejora técnica importante. Según los informes, la memoria RAM se integrará directamente en la oblea del chip. Esto significa que estará junto a la CPU, la GPU y el Neural Engine, en lugar de estar conectada por separado como pasaba antes.