Por la subida de precios impuesta a Apple, el iPhone 18 será más caro

TSMC exigió a Apple el mayor aumento de tarifas en años para fabricar los chips de 2 nm. El costo de teléfonos iPhone 18 y las nuevas MacBook subiría en 2026.

El salto a los 2 nm permitirá que el iPhone 18 sea mucho más eficiente energéticamente que los modelos actuales.

Apple enfrenta un panorama complicado para sus próximos lanzamientos debido a las nuevas exigencias de su principal proveedor. La empresa taiwanesa TSMC decidió aplicar un fuerte incremento en los costos de producción del procesador que dará vida al próximo iPhone 18, rompiendo años de acuerdos preferenciales entre ambas compañías tecnológicas.

Chips TSMC y el fin de la exclusividad para Apple La noticia, que empezó a circular tras una filtración en redes sociales chinas, indica que el CEO de TSMC, C. C. Wei, visitó personalmente las oficinas de Apple para comunicar el nuevo esquema de costos. El problema de fondo es que la empresa de la manzanita perdió su lugar como cliente prioritario. Hoy en día, ese puesto lo ocupa Nvidia, que demanda una cantidad enorme de obleas para sus procesadores de inteligencia artificial. Al no ser ya el "hijo preferido", a Apple no le queda otra que aceptar las nuevas condiciones o buscar un plan B.

TMSC - Interna 1 TSMC prioriza ahora la producción para Nvidia debido al auge que vive la inteligencia artificial en todo el mundo. Shutterstock TSMC viene subiendo sus precios hace rato y no tiene planes de frenar. El paso al nodo de 2 nm no tiene nada de cosmético; se trata de una tecnología que usa transistores GAA nanosheet. Según los datos técnicos de la fabricante, este avance permite ganar entre un 10% y un 15% de potencia o, si se prefiere, ahorrar casi un 30% de energía. Es un salto técnico que se las trae, pero fabricar estos componentes es cada vez más salado.

El impacto en el iPhone 18 y las nuevas MacBook Pro Si Apple termina cediendo a las presiones, los usuarios van a notar el golpe en el bolsillo a partir de 2026. El chip A20, que será el cerebro del futuro teléfono, costará bastante más que el A18 actual. Pero el problema no termina ahí. Las computadoras de la marca también están en la mira. La futura MacBook Pro con chip M6 podría sufrir un aumento doble: por un lado, el procesador más caro, y por otro, la subida de precios en las memorias RAM y el almacenamiento flash que viene golpeando al sector.