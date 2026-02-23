Adiós a Messenger: cuándo será, qué cambia y qué pasa con tus chats
Meta prepara un cambio en la forma de acceder a messenger. La transición será automática, pero que hay de tus conversaciones.
Meta confirmó que Messenger dejará de estar disponible para enviar mensajes a partir de abril de 2026. En paralelo, la compañía también terminó de desactivar su app de Messenger para computadoras (Windows y macOS), una señal clara de hacia dónde va la estrategia: menos plataformas separadas y más mensajería integrada dentro del ecosistema de Facebook.
Para muchos usuarios, el anuncio suena a “cierre” y genera una pregunta inmediata: ¿se pierden los chats? La respuesta oficial es no. El cambio es de puerta de entrada, no de contenido: tus conversaciones siguen existiendo, con el mismo historial y archivos, solo que se accederán por otras vías.
Adiós a messenger.com: la web sigue, pero en otro lugar
El movimiento es directo: cuando messenger.com deje de funcionar para mensajería, Meta redirigirá automáticamente a los usuarios a facebook.com/messages para continuar chateando desde una computadora. La experiencia será la de Mensajes dentro de Facebook, sin el “sitio independiente” que muchos usaban como atajo para no navegar por toda la red social.
En la práctica, esto ordena el mapa de acceso a Messenger en 2026:
- Web: pasa a ser facebook.com/messages (con redirección automática desde messenger.com).
- Celular: se mantiene la app de Messenger como vía principal.
- Escritorio (apps nativas): la app de Messenger para Windows y macOS ya no está disponible y fue retirada de tiendas; Meta empuja el uso web.
Qué pasa con tus chats, fotos y archivos
Acá está el dato más importante para bajar la ansiedad: no se eliminan conversaciones, no se resetea el historial y no cambia el contenido. Todo lo que ya está en Messenger —mensajes, fotos, videos, documentos— seguirá accesible tanto desde facebook.com/messages como desde la app móvil.
En otras palabras: si hoy entrás a messenger.com para trabajar, estudiar o chatear “sin Facebook”, el ajuste real será de hábito. El chat vive, lo que muere es el “acceso independiente” en escritorio.
Un cambio de época: de app separada a integración… y más IA en Facebook
La decisión encaja con el zigzag histórico del producto. Messenger nació en 2008 como Facebook Chat, se independizó como app en 2011 y, años después, Facebook empujó la mensajería fuera de su app principal para concentrarla en Messenger. Pero desde 2023, Meta volvió a integrar funciones de mensajería dentro de Facebook, y el cierre de messenger.com termina de confirmar esa consolidación.
El telón de fondo es otro: Meta está reforzando herramientas “expresivas” para que Facebook siga siendo competitivo frente a plataformas más visuales. En febrero de 2026 presentó fotos de perfil animadas con efectos prediseñados (corazones, confeti, saludo, entre otros) y fondos animados para publicaciones de texto, con un enfoque fuerte en funciones impulsadas por IA.
El mensaje es claro: menos productos sueltos, más Facebook como hub. Y desde abril de 2026, Messenger en la web será parte de esa misma apuesta.