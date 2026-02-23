Adiós a Messenger: cuándo será, qué cambia y qué pasa con tus chats

Meta confirmó que Messenger dejará de estar disponible para enviar mensajes a partir de abril de 2026. En paralelo, la compañía también terminó de desactivar su app de Messenger para computadoras (Windows y macOS), una señal clara de hacia dónde va la estrategia: menos plataformas separadas y más mensajería integrada dentro del ecosistema de Facebook .

Para muchos usuarios, el anuncio suena a “cierre” y genera una pregunta inmediata: ¿se pierden los chats ? La respuesta oficial es no. El cambio es de puerta de entrada, no de contenido: tus conversaciones siguen existiendo, con el mismo historial y archivos, solo que se accederán por otras vías.

El movimiento es directo: cuando messenger.com deje de funcionar para mensajería, Meta redirigirá automáticamente a los usuarios a facebook.com/messages para continuar chateando desde una computadora. La experiencia será la de Mensajes dentro de Facebook , sin el “sitio independiente” que muchos usaban como atajo para no navegar por toda la red social.

Los chats no se borran: historial, fotos y archivos seguirán disponibles en facebook.com/messages y móvil.

En la práctica, esto ordena el mapa de acceso a Messenger en 2026:

Meta también está avisando el cambio con mensajes emergentes dentro de los productos para que nadie se encuentre con la sorpresa de un acceso bloqueado de un día para el otro.

Meta Meta ya desactivó Messenger para Windows y macOS: en escritorio empuja el uso vía web. Shutterstock

Qué pasa con tus chats, fotos y archivos

Acá está el dato más importante para bajar la ansiedad: no se eliminan conversaciones, no se resetea el historial y no cambia el contenido. Todo lo que ya está en Messenger —mensajes, fotos, videos, documentos— seguirá accesible tanto desde facebook.com/messages como desde la app móvil.

En otras palabras: si hoy entrás a messenger.com para trabajar, estudiar o chatear “sin Facebook”, el ajuste real será de hábito. El chat vive, lo que muere es el “acceso independiente” en escritorio.

messenger La estrategia apunta a menos productos sueltos y más Facebook como hub, con funciones IA nuevas. Shutterstock

Un cambio de época: de app separada a integración… y más IA en Facebook

La decisión encaja con el zigzag histórico del producto. Messenger nació en 2008 como Facebook Chat, se independizó como app en 2011 y, años después, Facebook empujó la mensajería fuera de su app principal para concentrarla en Messenger. Pero desde 2023, Meta volvió a integrar funciones de mensajería dentro de Facebook, y el cierre de messenger.com termina de confirmar esa consolidación.

El telón de fondo es otro: Meta está reforzando herramientas “expresivas” para que Facebook siga siendo competitivo frente a plataformas más visuales. En febrero de 2026 presentó fotos de perfil animadas con efectos prediseñados (corazones, confeti, saludo, entre otros) y fondos animados para publicaciones de texto, con un enfoque fuerte en funciones impulsadas por IA.

El mensaje es claro: menos productos sueltos, más Facebook como hub. Y desde abril de 2026, Messenger en la web será parte de esa misma apuesta.