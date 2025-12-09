Zamba Quipildor se despide de los escenarios: tocará la Misa Criolla junto a grandes figuras del folclore
A los 82 años, Zamba Quipildor se despedirá de los escenarios en el Palacio Libertad, junto a varios invitados especiales en un festival abierto y gratuito.
El próximo domingo 14 de diciembre, la explanada del Palacio Libertad será el escenario de una noche cargada de emoción: Zamba Quipildor ofrecerá el emotivo concierto con el que se despedirá de los escenarios. El histórico cantor jujeño eligió cerrar su trayectoria interpretando la Misa Criolla, la obra que lo acompañó por el mundo durante décadas, en un encuentro al aire libre y con entrada libre, pensado como un abrazo final al público.
Una despedida a la altura de una leyenda
El show de despedida será en conjunto con otros grandes artistas del folclore nacional: el Chaqueño Palavecino, Jairo, Sandra Mihanovich, Carlos Di Fulvio, Tomás Lipán, las Hermanas Vera y Adelina Villanueva, además del CONAMA, el Coro Nacional dedicado a la música argentina.
Te Podría Interesar
Música, sabores y libros en la Explanada
La presentación forma parte del cierre de la temporada 2025 del Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, con sede en el Palacio Libertad (ex CCK, ubicado en Sarmiento 151, CABA), que organizó una verdadera fiesta desde las 14 horas.
Durante la jornada, además, habrá una nueva edición de la feria gastronómica Gustar, con platos típicos de distintas regiones del país, y la Biblioteca Móvil de la CONABIP llegará con propuestas de lectura para todas las edades. A lo largo de la tarde, la DJ Barby Aguirre musicalizará con sets de vinilos, creando un clima de celebración continua.
Programación del día: horarios para agendar
La jornada comenzará a las 14 horas con la apertura de la feria Gustar, la biblioteca itinerante y la música de vinilos. A las 18 será el turno de los villancicos, a cargo de la agrupación sinfónica “Mayor Armando Nalli”, orquesta de concierto de la Fuerza Aérea Argentina, bajo la dirección y arreglos de Edgar Ferrer.
Finalmente, a las 19 horas, Zamba Quipildor subirá al escenario para dar inicio a la Misa Criolla junto a los artistas invitados. Todas las actividades son gratuitas y la participación será por orden de llegada, sin reserva previa.
El legado de Zamba Quipildor
A sus 82 años y con seis décadas de recorrido artístico, Gregorio Nacianceno Quipildor, nacido en La Esperanza, Jujuy, siente que es el momento de bajar el telón. Criado entre bagualeros, comenzó su carrera profesional en 1969 y poco después se radicó en Buenos Aires.
En 1974, Ariel Ramírez lo escuchó y decidió convocarlo como voz solista para su célebre obra. Desde entonces, la Misa Criolla quedó ligada a su nombre y a su particular registro.
El debut junto a Ramírez se produjo en 1975, en un festival internacional de música en Sorrento, Italia, seguido por una gira que lo llevó por distintas ciudades italianas junto a un coro madrigalista de Bucarest, con cierre en la basílica romana de Santa Sabina, ante miles de personas.
Luego vinieron escenarios de América, Europa y Asia. Hoy, Quipildor elige frenar el ritmo de las giras para compartir más tiempo con sus 8 hijos, 34 nietos y 14 bisnietos. Su adiós en el Palacio Libertad se anuncia, así, como una fiesta popular y un agradecimiento mutuo entre un artista histórico y el público que lo acompañó durante toda una vida.