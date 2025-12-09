Zamba Quipildor se despide de los escenarios: tocará la Misa Criolla junto a grandes figuras del folclore

A los 82 años, Zamba Quipildor se despedirá de los escenarios en el Palacio Libertad, junto a varios invitados especiales en un festival abierto y gratuito.

El cantante folclórico de 82 años se despedirá de los escenarios el domingo 14 de diciembre.

El próximo domingo 14 de diciembre, la explanada del Palacio Libertad será el escenario de una noche cargada de emoción: Zamba Quipildor ofrecerá el emotivo concierto con el que se despedirá de los escenarios. El histórico cantor jujeño eligió cerrar su trayectoria interpretando la Misa Criolla, la obra que lo acompañó por el mundo durante décadas, en un encuentro al aire libre y con entrada libre, pensado como un abrazo final al público.

Una despedida a la altura de una leyenda El show de despedida será en conjunto con otros grandes artistas del folclore nacional: el Chaqueño Palavecino, Jairo, Sandra Mihanovich, Carlos Di Fulvio, Tomás Lipán, las Hermanas Vera y Adelina Villanueva, además del CONAMA, el Coro Nacional dedicado a la música argentina.

Zamba Quipildor se despide de los escenarios en el Palacio Libertad La auténtica leyenda del folclore interpretará la Misa Criolla junto al Chaqueño Palavecino, Jairo, Sandra Mihanovich, Carlos Di Fulvio, Tomás Lipán, las Hermanas Vera y Adelina Villanueva. Presidencia de la Nación / Cultura Música, sabores y libros en la Explanada La presentación forma parte del cierre de la temporada 2025 del Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, con sede en el Palacio Libertad (ex CCK, ubicado en Sarmiento 151, CABA), que organizó una verdadera fiesta desde las 14 horas.

Durante la jornada, además, habrá una nueva edición de la feria gastronómica Gustar, con platos típicos de distintas regiones del país, y la Biblioteca Móvil de la CONABIP llegará con propuestas de lectura para todas las edades. A lo largo de la tarde, la DJ Barby Aguirre musicalizará con sets de vinilos, creando un clima de celebración continua.

Programación del día: horarios para agendar La jornada comenzará a las 14 horas con la apertura de la feria Gustar, la biblioteca itinerante y la música de vinilos. A las 18 será el turno de los villancicos, a cargo de la agrupación sinfónica “Mayor Armando Nalli”, orquesta de concierto de la Fuerza Aérea Argentina, bajo la dirección y arreglos de Edgar Ferrer.