¡Ya tenemos al primer ganador de los Premios LinkedIn MDZ!

Los Premios LinkedIn MDZ ya tienen a su primer ganador. La iniciativa reconoce a quienes generan contenido de valor y fortalecen la comunidad profesional.

Los Premios LinkedIn MDZ ya tienen a su primer ganador.

Los Premios LinkedIn MDZ ya tienen a su primer ganador. En la edición de julio, Walter Alejandro Logarzo fue distinguido en la categoría "Mejor aporte profesional", un reconocimiento que busca destacar a quienes comparten conocimientos, experiencias y aprendizajes que generan un impacto positivo en la comunidad de LinkedIn.

MDZ reconoce el contenido que inspira Los Premios LinkedIn MDZ nacieron con el objetivo de reconocer a los creadores de contenido que, a través de sus publicaciones, contribuyen al intercambio de ideas, el aprendizaje y el desarrollo profesional dentro de la red.

En esta primera edición, el ganador fue Walter Alejandro Logarzo, cuya publicación fue seleccionada por su capacidad para aportar valor, generar conversación e inspirar a otros profesionales. Podés ver la publicación ganadora haciendo clic acá.

La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por Rubén Rabanal, director periodístico de MDZ, Santiago Serra, gerente de proyectos especiales, y Sofía Majluf, jefa de Marketing, quienes evaluaron cada publicación considerando su impacto, creatividad y aporte de valor para la comunidad.

La próxima edición de los Premios LinkedIn MDZ ya está en marcha. Durante agosto se reconocerá la categoría "Mejor storytelling profesional", destinada a las publicaciones que se destaquen por contar historias auténticas, generar conexión con la audiencia y transmitir experiencias de manera creativa.