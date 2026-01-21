Ya se labraron 200 multas en la ruta hacia Chile: estas son las infracciones más comunes

Siniestros viales que ocurrieron en las últimas horas en la ruta hacia Chile encendieron nuevamente las alarmas. Pasadas las 6.30 de este martes, un camión desbarrancó en la Cuesta de los Caracoles, en la Ruta 6 de Chile . Horas más tarde, un vehículo derrapó y colisionó en la Ruta 7. Episodios que reflejan una problemática cotidiana en los caminos de alta montaña.

Desde el 20 de diciembre hasta hoy, se labraron al menos 200 actas por distintas infracciones en alta montaña , según confirmaron desde la Guardia Urbana de Las Heras. Exceso de velocidad, adelantar en doble línea amarilla y hasta circular sin cinturón de seguridad, son las faltas más frecuentes.

Aunque las autoridades admiten que la ruta hacia Chile está en mal estado, sostienen que la imprudencia al volante es el principal factor detrás de los siniestros viales en alta montaña.

"Llega un momento que nos desborda tanta imprudencia en el corredor. La gente no entra en razones, se quejan de la ruta en mal estado, pero no la respetan tampoco. Si vienen corriendo carreras o sobrepasan en doble línea amarilla, lamentablemente en algún momento vamos a tener que hablar de un siniestro vial", indicó a MDZ Radio , Pablo Tijeras, encargado de la Guardia Urbana de Las Heras.

"Es como que no les interesa, no se quieren ni a ellos mismos", dijo Tijeras tras relatar situaciones en las que vehículos pasan móviles de la Guardia Urbana, Policía o Gendarmería en doble línea amarilla.

Ruta a Chile

"Este lunes me pasaron tres vehículos en la Curva de la Soberanía (uno de los puntos más complejos), donde la ruta no está en buen estado y los vehículos veníamos encolumnados. Pasaron a 15 vehículos y dos camiones en zona prohibida. Luego fueron sancionados por Gendarmería, pero es una locura lo que hacen", expresó.

Al ser consultado por la imprudencia al volante con el correr de los años, el funcionario aseguró que la situación es cada vez más compleja: lejos de tomar conciencia, los conductores cada vez comentan más faltas de tránsito.

Las infracciones más comunes

En un mes, se labraron al menos 200 actas por infracciones de tránsito en alta montaña. "Doble línea amarilla y el cinturón de seguridad, componen la mayoría de las multas", afirmó. Particularmente, este tipo de multas comprenden un sanción de 300.000 pesos si se pagan dentro de los 3 días, y no implican la quita del vehículo.

Tijeras comentó que también se han detectado transportistas con alcoholemia positiva, en su mayoría los fines de semana.

infracciones ruta 7 doble amarilla (3).JPG Adelantar en doble línea amarilla es una de las infracciones más comunes. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En cuanto al origen de los infractores, si bien en su mayoría son argentinos, los ciudadanos chilenos tampoco respetan las normas de tránsito en su totalidad. "Estamos en un 70-30, la gran mayoría son vehículos argentinos. Pero lamentablemente el ciudadano del país vecino no respeta mucho o no tiene muy en claro las normas de seguridad en Argentina. Hemos detectado muchos ciudadanos chilenos sin cinturón de seguridad o con luces en automático", amplió.

En total, son 16 las personas dispuestas en los controles de tránsito de todo el corredor internacional, tanto en la mañana como en la tarde. Los operativos son en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Policía de Uspallata, Gendarmería Nacional y la Guardia Urbana de Las Heras.

Obras en la ruta a Chile

En su visita a Mendoza, Diego Santilli, ministro del Interior de la Nación, señaló que en febrero se llamará a licitación para la reforma estructural de la Ruta 7, tanto en el tramo que va desde el Arco Desaguadero en La Paz hasta el inicio de la Variante Palmira, como en el tramo que comprende desde Agrelo hasta el cruce a Chile, uno de los sectores más complejos.

Previamente, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, fue contundente sobre la ruta 7, al indicar que es "la preocupación principal que tenemos".

"Ustedes saben el desastre que estamos teniendo este año en la ruta 7, que lamentablemente no es distinto a años anteriores, hay un déficit de infraestructura muy importante y vamos a esperar definiciones sobre la licitación que tiene que hacer Nación sobre ese tramo". expresó.