Un camión desbarrancó en la ruta entre Chile y Mendoza: cómo está el tránsito

En la zona del "Cobertizo 6", dentro de la Cuesta de los Caracoles, un camión quedó recostado al costado de la Ruta 6 de Chile. El chofer terminó con fracturas.

El camión accidentado en Chile. El chofer debió ser atendido por profesionales de la salud tras sufrir varias fracutras.

Un accidente vial tuvo lugar en la mañana de este martes en la Ruta 6 de Chile, que conecta con Mendoza. Concretamente, un camión desbarrancó en la Cuesta de los Caracoles y quedó totalmente reposado sobre la banquina. El tránsito se encuentra liberado y sin inconvenientes.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 6.30 de dicha jornada, en la zona del cobertizo 6 de este tramo chileno.

Las consecuencias del accidente en Chile Se informó que el conductor del rodado terminó con diversas fracturas, por lo que fue hospitalizado en el vecino país.