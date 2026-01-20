Un camión desbarrancó en la ruta entre Chile y Mendoza: cómo está el tránsito
En la zona del "Cobertizo 6", dentro de la Cuesta de los Caracoles, un camión quedó recostado al costado de la Ruta 6 de Chile. El chofer terminó con fracturas.
Un accidente vial tuvo lugar en la mañana de este martes en la Ruta 6 de Chile, que conecta con Mendoza. Concretamente, un camión desbarrancó en la Cuesta de los Caracoles y quedó totalmente reposado sobre la banquina. El tránsito se encuentra liberado y sin inconvenientes.
El siniestro ocurrió aproximadamente a las 6.30 de dicha jornada, en la zona del cobertizo 6 de este tramo chileno.
Las consecuencias del accidente en Chile
Se informó que el conductor del rodado terminó con diversas fracturas, por lo que fue hospitalizado en el vecino país.
Por su parte, el accidente no significó problemas en el tránsito de vehículos entre Mendoza y Chile por esta vía, quedando la vía completamente despejada.