Merlo: le sacaron la moto, lo persiguieron para robarle el celular y terminó a las trompadas con el ladrón

El hecho ocurrió durante las primeras horas del sábado en Merlo, cuando la víctima fue interceptada por cuatro motochorros.

Los vecinos de Merlo permanecen conmocionados tras un impactante robo ocurrido durante las primeras horas del sábado en la esquina de Güemes y Cisneros. Un hombre fue interceptado por cuatro motochorros armados y terminó hospitalizado luego de un brutal enfrentamiento.

Según se informó, el episodio tuvo lugar minutos antes de las 6.30. El hombre se desplazaba en su moto cuando fue sorprendido por los ladrones, quienes lo amenazaron a punta de pistola y le sustrajeron el vehículo y otras pertenencias. Durante el ataque, recibió varios golpes con la culata de un arma.

Luego de entregar la moto, la víctima intentó escapar a pie y buscó refugio en la vivienda de una vecina. Allí, uno de los delincuentes lo siguió con la intención de robarle también el celular. Sin embargo, el hombre decidió defenderse y en ese momento comenzó el impactante enfrentamiento.

Mirá el video del brutal robo en Merlo Merlo Motochorros Una cámara de seguridad instalada en la cuadra registró parte de la secuencia. En las imágenes se observa cómo el motochorro apuntó con un arma e intentó efectuar dos disparos, aunque no se produjeron detonaciones. Durante la pelea, la víctima logró quitarle el casco al asaltante, lo que permitió que su rostro quedara expuesto por algunos segundos.

Esas imágenes son analizadas por los investigadores como una de las principales pistas para identificar al sospechoso. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga y, a pocas cuadras del lugar, descartaron documentación y tarjetas pertenecientes a la víctima.