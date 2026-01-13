Policía se defendió de motochorros en Isidro Casanova y baleó a uno de ellos

Un policía repelió con su arma reglamentaria un intento de robo en Isidro Casanova , partido de La Matanza , cuando varios motochorros intentaron asaltarlo mientras circulaba por la ruta 3 y calle Pekín . Todo quedó registrado en una cámara de seguridad.

Según informó el diario Inforbano, el agente se percató de que los delincuentes lo seguían con intenciones de robo. En un momento, uno de los atacantes disparó contra él, y el efectivo respondió con su arma de servicio.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los delincuentes recibió un disparo en el abdomen .

El resto de los sospechosos logró escapar, mientras que el policía no sufrió heridas.

La situación generó gran conmoción entre vecinos de la zona, que destacaron la rapidez y decisión del agente para neutralizar la amenaza.

Las autoridades de seguridad se encuentran investigando el hecho, recabando testimonios y pruebas para determinar la identidad del motochorro herido y el paradero de los otros involucrados.

El hecho se conoce casi al mismo tiempo en que se informó el fallecimiento de otro policía baleado en un intento de robo en Tres de Febrero-Caseros.

Carlos Leiva estuvo gravemente herido internado en el Hospital Ramón Carrillo desde el pasado 5 de enero y en la noche del lunes se produjo su deceso. Hay un delincuente detenido y otro prófugo.