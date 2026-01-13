De cuánto es el ítem salarial que los policías seguirán cobrando en licencia médica

El Ministerio de Seguridad oficializó este martes una norma en el Boletín Oficial en el que se establece que efectivos policiales y también penitenciarios seguirán cobrando un ítem salarial, llamado "recargo de servicio" aún cuando se encuentren con determinados tipos de licencias médicas, como por ejemplo una cirugía que haya requerido para el agente más de 7 jornadas de licencia .

Desde el Ministerio de Seguridad sostuvieron que el ítem "recargo de servicio" prácticamente está cobrado por todos los efectivos, y ronda, para los auxiliares policiales, los $300.000.

La medida fue publicada bajo el decreto 2939 y alcanza particularmente situaciones vinculadas a cirugías de los efectivos. De esta forma, se sumarán estas licencias a otras que, cuando las tomaban los policías , seguían cobrando ese ítem , ya sea con algunos tratamientos de salud, enfermedades catastróficas y embarazos de alto riesgo.

Según se detalla en los considerandos, la decisión se tomó tras una auditoría integral sobre el sistema de licencias del personal policial, iniciada en 2024, que permitió “poner cierto orden en cuanto al usufructo de licencias para tratamiento de salud”, junto con la implementación de controles médicos y juntas evaluadoras a través de OSEP y Sanidad Policial.

El decreto modifica el régimen vigente desde 2016 e incorpora un nuevo artículo al marco normativo. En ese sentido, se establece que el adicional “recargo de servicio” será liquidado en su totalidad al personal policial que requiera:

Licencia especial para tratamiento de salud, conforme a la Ley N° 6722.

Licencias por enfermedades catastróficas, calificadas por Sanidad Policial.

Licencias originadas en cirugías, cuando el alta médica sea otorgada después de los 7 días de la intervención.

Licencia por embarazo de alto riesgo.

El problema que se subsanó en esta ocasión es que, según el Ministerio, años atrás en algunos casos de licencias por problemas o situaciones médicas, los agentes perdían este adicional al entrar en licencia.

Los últimos tipos de licencias que se habían agregado para evitar el descuento de este ítem eran las enfermedades catastróficas y embarazos de alto riesgo. No obstante, sostuvieron que algunos policías que tenían que ser sometidos a cirugías con más de 7 días de licencia, no cobraban este adicional.

A partir de este decreto, desde ahora lo percibirán, con un seguimiento de igual manera a través de Sanidad Policial junto a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).

policía de mendoza 6.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

"También será percibido en aquellos casos en que el personal policial requiera licencia especial para tratamiento de salud, originada por cirugías, y que el alta médica sea otorgada posterior a los 7 (siete) días desde la intervención", dice el decreto firmado por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

Tal como indica el texto del decreto: “El adicional ‘recargo de servicio’ será liquidado en su totalidad, al personal policial que requiera licencia especial para tratamiento de salud (…) y en aquellos casos de licencia por ‘enfermedades catastróficas’”. También se aclara que, en los casos quirúrgicos, deberá acompañarse “certificado médico debidamente acreditado y registrado ante OSEP (…) y posterior intervención de División Sanidad Policial”.

Policías y también penitenciarios

La norma no se limita a la fuerza policial. El artículo 2 del decreto extiende el mismo criterio al personal penitenciario, bajo condiciones similares. Allí se dispone que el adicional será percibido íntegramente cuando el agente se encuentre encuadrado en licencias especiales de salud, enfermedades catastróficas, cirugías con recuperación prolongada o embarazo de alto riesgo, con la intervención de la Junta Médica correspondiente.

Uno de los ejes centrales del decreto es el respaldo médico-legal. En el expediente se incorporó un informe de Sanidad Policial que detalla los riesgos inherentes a intervenciones quirúrgicas y los tiempos variables de recuperación, remarcando que el alta médica puede ser temprana o diferida según la complejidad del caso y la evolución del paciente.

Desde el punto de vista jurídico, la Asesoría Letrada del Ministerio avaló la medida al señalar que resulta razonable “dar protección económica a dependientes de este Ministerio, que por diversas razones requieren de intervención quirúrgica, ante la pérdida o afectación del ítem recargo de servicio”.

El decreto