Asalto a punta de pistola: robaron miles de pesos de una estación de servicio de Luján de Cuyo

El asalto a una estación de servicio en Luján de Cuyo significó el robo de la recaudación del día: 150.000 pesos. Tras el hecho, los ladrones se fugaron.

La estación de servicio robada este lunes en Luján de Cuyo.

Empleados de una estación de servicio ubicada en el departamento Luján de Cuyo fueron abordados por dos delincuentes armados en la tarde de este lunes. El asalto resultó en el robo de 150.000 pesos, correspondientes con la recaudación del negocio.

Las víctimas del robo fueron dos trabajadores del local lujanino, ambos de 34 años, quienes alertaron de la situación a las autoridades por medio de la línea de emergencias 911, luego de haber sido robados a punta de pistola sobre las 17.

El relato del asalto Según relataron, dos delincuentes llegaron a la estación de servicio, situada en el cruce del Acceso Sur y la calle Mariano Boedo, en una motocicleta. Rápidamente, los malvivientes comenzaron a amenazar con arma de fuego a los empleados, quienes entregaron el dinero en efectivo.