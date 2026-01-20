Murió un nene de 12 años en medio de un tiroteo con la Policía: tenía antecedentes delictivos

Un nene de 12 años murió durante la madrugada de este martes tras una persecución policial y un enfrentamiento armado en el partido bonaerense de Tres de Febrero . El hecho ocurrió en el Barrio de Emergencia Puerta 8 , en el marco de un operativo cerrojo desplegado por efectivos de la Policía bonaerense .

Según informaron fuentes policiales, el siniestro comenzó cuando personal de la Policía intentó identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire. Ante la presencia de los agentes, los sospechosos se dieron a la fuga, lo que dio comienzo a una persecución por distintas arterias de la zona.

En el medio, los ocupantes del vehículo efectuaron disparos contra el personal policial. Enseguida, los efectivos respondieron al ataque, lo que derivó en un tiroteo en plena vía pública. La situación se extendió hasta el interior del barrio Puerta 8, donde la persecución concluyó.

Al arribar al lugar, al menos dos hombres armados descendieron del vehículo y escaparon a pie. Dentro del automóvil, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida del menor, junto con casquillos vacíos de las balas.

Minutos después, personal del SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento del chico, que presentaba heridas de arma de fuego.

El área fue preservada para la realización de las pericias correspondientes. La investigación quedó a cargo de la UFI N°6, que dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento. Entre ellas, ordenó pericias balísticas y sobre el vehículo involucrado.

La fiscalía también resolvió que las actuaciones técnicas quedaran a cargo de la Gendarmería Nacional, con el objetivo de garantizar la imparcialidad del procedimiento. En el marco de la causa, un subteniente de la Policía quedó imputado. El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Quién era el nene que murió en medio del tiroteo

La víctima fue identificada como Uriel Alejandro Giménez, de 12 años, quien, de acuerdo con las fuentes judiciales, tenía antecedentes. Precisamente, registraba una causa por encubrimiento tramitada el 27 de octubre de 2025 en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

Tras conocerse la muerte del chico, familiares y personas cercanas realizaron publicaciones en la red social Instagram para despedirlo. En las imágenes compartidas se lo observa a bordo de motos y exhibiendo armas.