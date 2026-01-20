Denunciaron más intentos de estafas en WhatsApp: cómo los fraudes se volvieron más creíbles

Los testimonios de estafas por medio de WhatsApp vienen creciendo en los últimos días. Estos casos son perpetrados a partir de la suplantación de identidad de personas para generar una falsa confianza en sus víctimas. Para esto, los estafadores roban fotos y el nombre para sus perfiles apócrifos de la aplicación de mensajería.

El ardid de 6.000 dólares sufrido por un jubilado encendió las alarmas en Mendoza por esta modalidad de estafas . Aunque en ese caso el perfil no contaba con todos los ítems descritos, la víctima transfirió esta gran cantidad de dinero al pensar que se trataba de su hijo, quien vive fuera del país.

Sin embargo, tras darse a conocer este caso, otros testimonios comenzaron a compartirse. En estos, los denunciantes relataron que números desconocidos, principalmente con característica de Mendoza, comenzaron a hablarles a sus seres queridos. Primero presentándose y afirmando que habían cambiado de teléfono, y luego pidiendo dinero.

"Cuidado con ese número de teléfono que se está haciendo pasar por mí! No sé quién es, a mi mamá le escribió sabiendo que es mi mamá", escribió una de las personas que los delincuentes eligieron para robar su identidad.

En otra denuncia pública, se mostró cómo los embaucadores inician la comunicación con sus posibles víctimas. Simplemente se limitan a hablarles de forma escueta. En este chat se muestra cómo la persona a la que le hablaron pensó instantáneamente que su persona cercana había cambiado el celular, el primer paso para luego efectuar la estafa.

Cómo fue la estafa del jubilado

Según relató la víctima a MDZ, todo comenzó cuando recibió un mensaje a su WhatsApp de parte de un número desconocido. Los delincuentes se hicieron pasar por su hijo, quien reside desde julio de 2025 en España, y aseguraron que ese era el " nuevo número" de teléfono.

Sin perder tiempo, ese mismo día los estafadores volvieron a dirigirse al jubilado para explicarle que su hijo necesitaba dinero urgentemente para pagar una supuesta deuda que tenía en Buenos Aires. En principio le pidieron 876.000 pesos, pero la víctima respondió que no tenía esa cantidad en pesos, aunque sí contaba con una gran suma en dólares. Se trataba de los ahorros de toda su vida.

El delincuente aceptó rápidamente e insistió en que haga la transferencia a una cuenta del Banco Galicia, cosa que efectuó el jubilado, enviando así 6.000 dólares.

Tras enviar el dinero, este número dejó de responder, tanto mensajes como llamadas, lo que inquietó a la víctima, por lo que se comunicó con su nuera, dando así con su hijo, quien negó haberle pedido dinero, destapándose así el ardid.