Millonaria estafa: se hicieron pasar por su hijo y le robaron 6.000 dólares

Un jubilado sufrió una millonaria estafa y perdió todos sus ahorros a manos de delincuentes que se hicieron pasar por su hijo, que vive fuera del país. En total, el hombre denunció haber sido engañado para transferir la cifra de 6.000 dólares a una cuenta en Buenos Aires.

Según relató la víctima a MDZ , todo comenzó cuando recibió un mensaje a su WhatsApp de parte de un número desconocido. Los delincuentes se hicieron pasar por su hijo, quien reside desde julio de 2025 en España y aseguraron que ese era el "nuevo número" de teléfono.

Sin perder tiempo, ese mismo día los estafadores volvieron a dirigirse al jubilado para explicarle que su hijo necesitaba dinero urgentemente para pagar una supuesta deuda que tenía en Buenos Aires. En principio le pidieron 876.000 pesos , pero la víctima respondió que no tenía esa cantidad en pesos, aunque sí contaba con una gran suma en dólares. Se trataba de los ahorros de toda su vida.

El delincuente aceptó rápidamente e insistió en que haga la transferencia a una cuenta del Banco Galicia, cosa que efectuó el jubilado, enviando así 6.000 dólares.

Tras enviar el dinero, este número dejó de responder, tanto mensajes como llamadas, lo que inquietó a la víctima, por lo que se comunicó con su nuera, dando así con su hijo, quien negó haberle pedido dinero.

Los detalles y el inicio del proceso judicial

El jubilado explicó que cuando los delincuentes se contactaron con él, presentándose en nombre de su hijo, no se fijó con detenimiento en la característica del número de teléfono, que era de Buenos Aires, en lugar de ser el propio que correspondería con el de España. Además, indicó que, para dar más veracidad al ardid, el usuario de la aplicación de mensajería de esta cuenta tenía las iniciales de su familiar.

De esta manera, el hombre perdió la suma de 6.000 dólares, que al a cambio de este lunes, significan más de 8.600.000 pesos, que eran los ahorros de años de la víctima.

El estafado ya realizó la denuncia correspondiente en el Ministerio Público Fiscal (MPF), quedando a cargo de la causa la fiscal de Delitos Económicos Hernan Rios.