Una mujer murió al ser atropellada por un colectivo en Godoy Cruz

Un colectivo de línea atropelló a una mujer de 54 años en Godoy Cruz, quien terminó muriendo a raíz de las heridas.

Una mujer de 54 años murió este martes en Godoy Cruz tras ser atropellada por un colectivo de línea. La víctima fatal del siniestro se encontraba cruzando por la senda peatonal cuando fue embestida por el vehículo del transporte público.

El accidente vial ocurrió sobre el cruce de la calle Armani con Paso de Los Andes. Según se indicó, el colectivo dobló hacia esta última calle donde se topó con la peatona sobre las 9.20.

Tras recibir el impacto, la víctima quedó tendida sobre el asfalto, en donde efectivos policiales le aplicaron maniobras de RCP hasta la llegada del personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), alertados por una llamada al servicio de emergencias 911.

Al llegar los profesionales de la salud, diagnosticaron a la mujer con un politraumatismo grave y una fractura de brazo con pérdida de signos vitales, para poco después constatar su muerte en el lugar del accidente.