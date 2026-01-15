WhatsApp prepara nuevos stickers en tiempo real para dejar de lado a los emojis

WhatsApp lanzará nuevos stickers que dejarán de lado a los emojis a la hora de mantener una conversación.

WhatsApp está probando una novedad en su aplicación que podría cambiar la forma en que los usuarios se expresan en las conversaciones, favoreciendo el uso de stickers en lugar de emojis. La función fue detectada en versiones beta de la app tanto para Android como para iOS y se espera que llegue a todos los usuarios en una próxima actualización.

La idea central es simple: cuando un usuario agrega un emoji en un chat, la aplicación comenzará a sugerir stickers relacionados en tiempo real, justo debajo de la caja de texto antes de que se envíe el mensaje. Esta propuesta busca hacer más fluida y visual la comunicación, permitiendo seleccionar con un toque una pegatina que refuerce o sustituya la emoción que expresa el emoji.

emojis de corazón Los emojis quedan de lado en WhatsApp. Canva Cómo es la función en tiempo real de WhatsApp Según las capturas difundidas por fuentes especializadas en filtraciones de software, la función opera de manera dinámica y contextual: al escribir o añadir un emoji, el sistema analiza el símbolo elegido y despliega automáticamente una serie de stickers sugeridos por significado o emoción. Esto ahorra tiempo al usuario que de otro modo tendría que buscar manualmente pegatinas en su colección.

La herramienta fue detectada en la versión beta 2.25.34.11 para Android y en la 26.1.10.72 para iOS, lo que indica que Meta —la empresa matriz de WhatsApp— está avanzando en su desarrollo en paralelo para ambos sistemas operativos. Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, se espera que la función se despliegue de manera general en una próxima actualización.

Este cambio se suma a otras mejoras que WhatsApp ha venido incorporando en los últimos meses para ampliar las posibilidades de expresión visual dentro de los chats. Por ejemplo, recientemente la plataforma lanzó herramientas que permiten crear stickers de texto directamente en la app, sin necesidad de aplicaciones externas, y agregó etiquetas de miembro y otras funciones más en grupos.