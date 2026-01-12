WhatsApp lanza etiquetas para grupos y permite crear stickers rápidamente
La aplicación de mensajería estrena funciones para identificar a los miembros en grupos y una herramienta para generar stickers personalizados con frases.
La plataforma de comunicación más usada en el país presentó su primera gran actualización de 2026. Este nuevo WhatsApp busca ordenar la experiencia en los chats grupales con etiquetas de miembros y recordatorios de eventos. Además, suma una función para crear contenido visual propio (stickers) sin salir de la pantalla del chat.
Esta versión del sistema de mensajería llega con cambios que los usuarios pedían hace tiempo. Según los registros oficiales de la aplicación del 8 de enero de 2026, las novedades ya están disponibles tanto para dispositivos con Android como para los que usan iOS. La idea central es que la gente deje de perderse en los grupos que tienen cientos de personas y donde muchas veces no sabemos con quién estamos hablando.
Te Podría Interesar
WhatsApp y el fin del anonimato en los grupos numerosos
Seguramente te pasa que estás en un grupo de la escuela o del barrio y no tenés agendados a todos. Para solucionar esto, la aplicación sumó las etiquetas de miembros. Ahora, cada integrante puede ponerse un nombre identificatorio que solo se verá dentro de ese chat específico. Por ejemplo, podés ponerte "Papá de Luis" o "Eduardo - Piso 4" para dar contexto al resto.
Las etiquetas de WhatsApp son independientes en cada grupo y tienen un límite de 30 caracteres. Para activarla, tenés que entrar a la información del grupo, buscar tu nombre en la lista y elegir la opción de añadir etiqueta. Es una tarea que debe hacer cada usuario para que los demás lo reconozcan rápido. Además, se sumaron los recordatorios de eventos. Cuando creás una reunión o una llamada grupal, podés configurar un aviso para que a nadie se le pase la fecha y todos lleguen a horario.
Cómo crear stickers de texto personalizados en pocos segundos
La otra gran novedad de esta actualización es la posibilidad de convertir palabras en imágenes para enviar. Ya no hace falta bajar programas de terceros para armar tus propios diseños con frases. Ahora, cuando entrás a la pestaña de buscar stickers y escribís una palabra, la aplicación genera opciones automáticamente con distintos estilos de letras y colores.
Para usar esta función, solo tenés que seguir estos pasos:
-
Abrí un chat y andá al buscador de imágenes.
Escribí la frase o palabra que quieras.
Elegí el diseño que más te guste de los que aparecen en pantalla.
Una vez que lo enviás, podés guardarlo en tus favoritos para tenerlo a mano siempre. Es una herramienta muy sencilla que permite darle un toque personal a las charlas en pocos segundos. Si bien por ahora los diseños son limitados, los desarrolladores adelantaron que irán sumando más opciones gráficas en los próximos meses para que la variedad sea mayor.
Esta actualización llega de forma gradual. Si todavía no ves las funciones en tu celu, lo mejor es entrar a la tienda de aplicaciones y chequear si tenés una descarga pendiente. Con estos cambios, la marca busca que la comunicación sea más clara y que los usuarios tengan todo lo que necesitan en un solo lugar.