WhatsApp lanza etiquetas para grupos y permite crear stickers rápidamente

La aplicación de mensajería estrena funciones para identificar a los miembros en grupos y una herramienta para generar stickers personalizados con frases.

La plataforma de comunicación más usada en el país presentó su primera gran actualización de 2026. Este nuevo WhatsApp busca ordenar la experiencia en los chats grupales con etiquetas de miembros y recordatorios de eventos. Además, suma una función para crear contenido visual propio (stickers) sin salir de la pantalla del chat.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 10.13.55 Actualizaciones en WhatsApp: ahora puedes crear stickers personalizados. WhatsApp Esta versión del sistema de mensajería llega con cambios que los usuarios pedían hace tiempo. Según los registros oficiales de la aplicación del 8 de enero de 2026, las novedades ya están disponibles tanto para dispositivos con Android como para los que usan iOS. La idea central es que la gente deje de perderse en los grupos que tienen cientos de personas y donde muchas veces no sabemos con quién estamos hablando.

WhatsApp y el fin del anonimato en los grupos numerosos Seguramente te pasa que estás en un grupo de la escuela o del barrio y no tenés agendados a todos. Para solucionar esto, la aplicación sumó las etiquetas de miembros. Ahora, cada integrante puede ponerse un nombre identificatorio que solo se verá dentro de ese chat específico. Por ejemplo, podés ponerte "Papá de Luis" o "Eduardo - Piso 4" para dar contexto al resto.

image WhatsApp ahora permite añadir etiquetas de miembros. Xataka Las etiquetas de WhatsApp son independientes en cada grupo y tienen un límite de 30 caracteres. Para activarla, tenés que entrar a la información del grupo, buscar tu nombre en la lista y elegir la opción de añadir etiqueta. Es una tarea que debe hacer cada usuario para que los demás lo reconozcan rápido. Además, se sumaron los recordatorios de eventos. Cuando creás una reunión o una llamada grupal, podés configurar un aviso para que a nadie se le pase la fecha y todos lleguen a horario.

Cómo crear stickers de texto personalizados en pocos segundos La otra gran novedad de esta actualización es la posibilidad de convertir palabras en imágenes para enviar. Ya no hace falta bajar programas de terceros para armar tus propios diseños con frases. Ahora, cuando entrás a la pestaña de buscar stickers y escribís una palabra, la aplicación genera opciones automáticamente con distintos estilos de letras y colores.