WhatsApp se renueva: etiquetas de roles y nuevas funciones para poner orden al caos de los grupos

WhatsApp busca solucionar la confusión en los chats multitudinarios permitiendo que los usuarios se identifiquen según el contexto.

Etiquetas personalizadas: un nombre para cada ocasión

Los grupos de WhatsApp se han consolidado como el epicentro de nuestra organización diaria. Ya sea para coordinar temas escolares, proyectos laborales o reuniones familiares, estos espacios no paran de crecer. Sin embargo, este volumen de interacciones suele derivar en desorden y una pregunta recurrente.

Fin-Soporte-WhatsApp - Interna 1 WhatsApp Etiquetas personalizadas en WhatsApp La novedad más disruptiva es la llegada de las etiquetas de miembros personalizables. Esta función permitirá que un usuario asigne una descripción específica a su perfil dentro de un grupo determinado sin alterar su nombre global.

De esta manera, una persona podrá figurar como "Tesorera" en el chat del consorcio y como "Mamá de Julián" en el grupo del colegio. Estas etiquetas solo serán visibles dentro del entorno de ese chat específico, facilitando la identificación inmediata en grupos grandes donde no todos los integrantes se tienen agendados entre sí.

Creatividad y blindaje de privacidad Más allá de la organización, la app busca potenciar la expresión y la seguridad con las siguientes incorporaciones: