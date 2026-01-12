WhatsApp se renueva: etiquetas de roles y nuevas funciones para poner orden al caos de los grupos
WhatsApp busca solucionar la confusión en los chats multitudinarios permitiendo que los usuarios se identifiquen según el contexto.
Etiquetas personalizadas: un nombre para cada ocasión
Los grupos de WhatsApp se han consolidado como el epicentro de nuestra organización diaria. Ya sea para coordinar temas escolares, proyectos laborales o reuniones familiares, estos espacios no paran de crecer. Sin embargo, este volumen de interacciones suele derivar en desorden y una pregunta recurrente.
Te Podría Interesar
Etiquetas personalizadas en WhatsApp
La novedad más disruptiva es la llegada de las etiquetas de miembros personalizables. Esta función permitirá que un usuario asigne una descripción específica a su perfil dentro de un grupo determinado sin alterar su nombre global.
De esta manera, una persona podrá figurar como "Tesorera" en el chat del consorcio y como "Mamá de Julián" en el grupo del colegio. Estas etiquetas solo serán visibles dentro del entorno de ese chat específico, facilitando la identificación inmediata en grupos grandes donde no todos los integrantes se tienen agendados entre sí.
Creatividad y blindaje de privacidad
Más allá de la organización, la app busca potenciar la expresión y la seguridad con las siguientes incorporaciones:
Stickers de texto: Una herramienta para transformar frases en elementos visuales personalizados, permitiendo una comunicación más dinámica y creativa.
Control de descargas: Se podrá bloquear la descarga automática de archivos multimedia enviados por números desconocidos para evitar contenido no deseado.
Filtro antispam: Una nueva configuración permitirá silenciar automáticamente llamadas de contactos no registrados.
Protección de IP: Para los usuarios más celosos de su privacidad, las llamadas podrán cursarse a través de los servidores de la empresa para ocultar la ubicación real.
Con estos cambios, WhatsApp intenta adaptarse a una realidad donde la cantidad de contactos supera nuestra capacidad de memoria, priorizando un entorno más seguro, ordenado y funcional para el día a día.