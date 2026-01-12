Cómo proteger tu WhatsApp de las estafas tecnológicas más comunes
WhatsApp indica cómo proteger la cuenta de espionajes digitales y también de las estafas más comunes de la actualidad.
WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo, enfrenta un aumento de amenazas que van más allá de simples interceptaciones de mensajes y ponen en riesgo la privacidad y seguridad de millones de usuarios, advierte la propia plataforma y especialistas en ciberseguridad.
La empresa propietaria de la app, Meta, confirmó que, aunque el cifrado de extremo a extremo continúa protegiendo el contenido de chats y llamadas, los delincuentes han sofisticado sus métodos para acceder directamente a los dispositivos móviles y las cuentas de WhatsApp mediante enlaces maliciosos, archivos infectados o tácticas de ingeniería social que explotan hábitos poco cuidadosos de los usuarios.
Te Podría Interesar
Una amenaza que va más allá de los mensajes de WhatsApp
WhatsApp es un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes debido a la gran cantidad de información personal que almacena —desde conversaciones privadas hasta listas de contactos— lo que facilita no solo el espionaje digital, sino también estafas, suplantación de identidad y extorsiones.
Aunque el cifrado impide que terceros lean el contenido de los mensajes durante su transmisión, los ataques actuales suelen apuntar al acceso al dispositivo o al engaño directo al usuario, por ejemplo a través de enlaces engañosos, archivos aparentemente inofensivos o descargas falsas que instalan malware sin que la víctima lo note.
Frente a este panorama, expertos en seguridad digital recomiendan acciones concretas para proteger la cuenta de WhatsApp y reducir el riesgo de intrusiones no deseadas:
Mantener el sistema operativo y la app siempre actualizados, ya que las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad para cerrar brechas conocidas.
Desconfiar de enlaces, archivos o mensajes inesperados, incluso si parecen provenientes de contactos conocidos, ya que cuentas comprometidas pueden enviar contenido malicioso.
Activar la verificación en dos pasos, que añade un PIN personal adicional requerido para registrar la cuenta en un nuevo dispositivo, dificultando que terceros la registren incluso si tienen el código SMS.
Evitar instalar apps desde tiendas no oficiales o aceptar descargas fuera de los canales seguros, una de las vías más comunes para la propagación de software malicioso.
La aclaración de WhatsApp
Además, WhatsApp aclara que nunca solicita códigos de verificación, contraseñas o datos sensibles a través de mensajes privados. Cualquier solicitud de este tipo debe considerarse sospechosa y reportarse.
Aunque las plataformas tecnológicas implementan sistemas automáticos y equipos especializados para detectar y bloquear comportamientos sospechosos, la principal defensa sigue siendo el comportamiento del usuario.
La concientización sobre buenas prácticas digitales, el reconocimiento de señales de fraude y la adopción de hábitos seguros son fundamentales para proteger no solo la cuenta, sino también la información personal y los contactos.