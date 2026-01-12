Cómo proteger tu WhatsApp de las estafas tecnológicas más comunes

WhatsApp indica cómo proteger la cuenta de espionajes digitales y también de las estafas más comunes de la actualidad.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo, enfrenta un aumento de amenazas que van más allá de simples interceptaciones de mensajes y ponen en riesgo la privacidad y seguridad de millones de usuarios, advierte la propia plataforma y especialistas en ciberseguridad.

La empresa propietaria de la app, Meta, confirmó que, aunque el cifrado de extremo a extremo continúa protegiendo el contenido de chats y llamadas, los delincuentes han sofisticado sus métodos para acceder directamente a los dispositivos móviles y las cuentas de WhatsApp mediante enlaces maliciosos, archivos infectados o tácticas de ingeniería social que explotan hábitos poco cuidadosos de los usuarios.

Una amenaza que va más allá de los mensajes de WhatsApp WhatsApp es un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes debido a la gran cantidad de información personal que almacena —desde conversaciones privadas hasta listas de contactos— lo que facilita no solo el espionaje digital, sino también estafas, suplantación de identidad y extorsiones.

Aunque el cifrado impide que terceros lean el contenido de los mensajes durante su transmisión, los ataques actuales suelen apuntar al acceso al dispositivo o al engaño directo al usuario, por ejemplo a través de enlaces engañosos, archivos aparentemente inofensivos o descargas falsas que instalan malware sin que la víctima lo note.

Alerta por nueva modalidad de estafas en WhatsApp Alerta por nueva modalidad de estafas en WhatsApp Frente a este panorama, expertos en seguridad digital recomiendan acciones concretas para proteger la cuenta de WhatsApp y reducir el riesgo de intrusiones no deseadas: