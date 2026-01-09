WhatsApp suma funciones para los chats grupales: etiquetas, stickers de texto y más

WhatsApp anunció la llegada de varias funciones nuevas diseñadas para mejorar la experiencia en los chats grupales, una de las herramientas más utilizadas de la plataforma de mensajería propiedad de Meta. Las actualizaciones buscan facilitar la organización de conversaciones, fomentar la creatividad y ayudar a coordinar eventos entre participantes.

Una de las principales novedades es la introducción de etiquetas de miembro. Esta función permite que cada participante de un grupo se asigne una etiqueta que describa su rol o identidad dentro de ese chat específico. Por ejemplo, alguien puede mostrarse como “el papá de Ana” en un grupo escolar, y como “arquero” en un grupo del equipo de fútbol. Estas etiquetas son individuales para cada grupo, lo que ofrece contexto adicional a las conversaciones y ayuda a diferenciar roles entre los participantes.

Stickers de texto para expresarse mejor en WhatsApp Además, WhatsApp habilitó la creación de stickers de texto. A través de la función de búsqueda de stickers, ahora los usuarios pueden escribir una palabra o frase para convertirla en un sticker personalizado. Estos nuevos stickers se pueden guardar directamente en paquetes personales sin necesidad de enviarlos primero en un chat, permitiendo un uso más rápido y creativo dentro de las conversaciones grupales.

Recordatorios de eventos en WhatsApp Otra herramienta enfocada en la coordinación es la de recordatorios de eventos. Cuando se genera un evento dentro de un chat grupal —como una reunión, una fiesta o un encuentro virtual—, los creadores pueden establecer alertas personalizadas para los invitados, lo que ayuda a que todos recuerden la fecha y hora acordadas. Esta función se suma a otras mejoras orientadas a la organización de actividades colectivas.

Estas novedades se suman a otras ya disponibles que potencian el uso de los grupos en WhatsApp, como la posibilidad de compartir archivos de hasta 2 GB, enviar fotos y videos en alta resolución, compartir pantalla en llamadas y participar en chats de audio grupales.