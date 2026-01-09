Obras sociales para monotributistas: listado vigente en enero 2026, requisitos y cómo hacer el trámite

Enero suele traer la misma urgencia: tener cobertura médica clara, sin vueltas y sin sorpresas. Para monotributistas , el tema se volvió más sensible desde que rige un esquema con registro obligatorio. En el arranque de 2026, el listado oficial de entidades habilitadas volvió a moverse.

Se incorporó Amsterdam Salud S.A. y el universo de opciones difundido en los reportes más recientes quedó en 41 entidades para nuevas afiliaciones.

El giro de fondo no es menor. Desde fines de 2024, la normativa estableció un registro específico para las entidades que aceptan brindar cobertura a pequeños contribuyentes. La regla es sencilla: si la entidad no está registrada, puede negarse a tomar altas nuevas . Lo que ya estaba firmado, en cambio, debe sostenerse bajo los términos vigentes.

Ese marco se fijó a partir del Decreto 955/2024, que creó el registro y encuadró la libre elección dentro de ese padrón.

Según la actualización replicada por medios en base al registro de la Superintendencia, en enero 2026 el listado de habilitadas se ubica en 41 , con el ingreso de Amsterdam Salud S.A. como dato saliente del comienzo de año. En la práctica, esto significa que un monotributista que inicia su cobertura (o quiere cambiar) debe mirar ese padrón antes de iniciar el trámite.

Uno de los temas más candentes ha sido la implementación de la "libre competencia" entre obras sociales y prepagas, como se establece en el DNU 70/23. Foto: Shutterstock

También existe la posibilidad de sumar integrantes del grupo familiar mediante un adicional, algo que muchos evalúan cuando el monotributo es el ingreso principal del hogar.

Cambio de obra social y qué pasa con coberturas previas

El cambio de agente no es libre todo el tiempo. La regla general indica que se puede ejercer una vez por año y con una permanencia mínima de 12 meses desde que el cambio se hace efectivo. El trámite puede canalizarse por la plataforma Mi SSSalud, que funciona con autenticación por clave fiscal. Para quienes venían derivando aportes hacia esquemas que no aparecen en el registro, el criterio informado es que los contratos anteriores mantienen vigencia, pero las altas nuevas quedan atadas al listado habilitado.

Si una entidad rechaza una afiliación sin fundamentos válidos, hay herramientas para reclamar. La Superintendencia ofrece canales de denuncia por problemas de cobertura, con posibilidad de gestión online, por correo y con atención telefónica.