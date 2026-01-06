WhatsApp: la nueva función para borrar mensajes automáticamente en un chat
WhatsApp prepara una nueva función para borrar mensajes automáticamente después de solo una hora. Los detalles.
WhatsApp se encuentra desarrollando una nueva función que ampliará las opciones de privacidad dentro de la aplicación: los usuarios podrán configurar sus conversaciones para que los mensajes se eliminen de forma automática una hora después de ser enviados. La novedad apunta a un mayor control sobre la información compartida en los chats.
Hasta el momento, la plataforma ofrecía mensajes temporales con plazos de 24 horas, 7 días o 90 días. La incorporación de un temporizador más corto responde a la necesidad de quienes intercambian datos sensibles o información de uso inmediato, como contraseñas, direcciones o indicaciones puntuales.
Cómo funcionará el nuevo temporizador de WhatsApp
La opción estará disponible dentro del menú de mensajes temporales de cada conversación, tanto individual como grupal. Una vez activada, los mensajes desaparecerán automáticamente una hora después de haber llegado al dispositivo del destinatario, sin importar si fueron leídos o no.
Antes de activar esta configuración, WhatsApp mostrará avisos informativos para que los usuarios comprendan el alcance de la función y eviten pérdidas involuntarias de mensajes importantes.
Además del temporizador de una hora, la aplicación también evalúa sumar una opción intermedia de 12 horas, que se agregaría a las ya existentes. De esta manera, los usuarios podrán elegir con mayor precisión cuánto tiempo desean que sus mensajes permanezcan visibles.
Estas configuraciones estarán disponibles para distintos tipos de conversaciones y podrán ajustarse según las necesidades de cada chat.
La implementación de temporizadores más breves forma parte de la estrategia de WhatsApp para reforzar la confidencialidad y reducir la permanencia de datos sensibles dentro de la plataforma. Sin embargo, la compañía recuerda que, aun con mensajes temporales, los destinatarios pueden realizar capturas de pantalla o guardar la información por otros medios.
La función se encuentra actualmente en fase de prueba en versiones beta y se espera que llegue de forma gradual a todos los usuarios en los próximos meses.