WhatsApp: la nueva función para borrar mensajes automáticamente en un chat

WhatsApp se encuentra desarrollando una nueva función que ampliará las opciones de privacidad dentro de la aplicación: los usuarios podrán configurar sus conversaciones para que los mensajes se eliminen de forma automática una hora después de ser enviados. La novedad apunta a un mayor control sobre la información compartida en los chats.

Hasta el momento, la plataforma ofrecía mensajes temporales con plazos de 24 horas, 7 días o 90 días. La incorporación de un temporizador más corto responde a la necesidad de quienes intercambian datos sensibles o información de uso inmediato, como contraseñas, direcciones o indicaciones puntuales.

La opción estará disponible dentro del menú de mensajes temporales de cada conversación , tanto individual como grupal. Una vez activada, los mensajes desaparecerán automáticamente una hora después de haber llegado al dispositivo del destinatario, sin importar si fueron leídos o no.

Antes de activar esta configuración, WhatsApp mostrará avisos informativos para que los usuarios comprendan el alcance de la función y eviten pérdidas involuntarias de mensajes importantes.

Además del temporizador de una hora, la aplicación también evalúa sumar una opción intermedia de 12 horas , que se agregaría a las ya existentes. De esta manera, los usuarios podrán elegir con mayor precisión cuánto tiempo desean que sus mensajes permanezcan visibles.

Estas configuraciones estarán disponibles para distintos tipos de conversaciones y podrán ajustarse según las necesidades de cada chat.

La implementación de temporizadores más breves forma parte de la estrategia de WhatsApp para reforzar la confidencialidad y reducir la permanencia de datos sensibles dentro de la plataforma. Sin embargo, la compañía recuerda que, aun con mensajes temporales, los destinatarios pueden realizar capturas de pantalla o guardar la información por otros medios.

La función se encuentra actualmente en fase de prueba en versiones beta y se espera que llegue de forma gradual a todos los usuarios en los próximos meses.