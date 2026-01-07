Historial del chat grupal: la nueva función de WhatsApp para los nuevos integrantes

WhatsApp busca innovar en los chats grupales con nuevas funciones con respecto al historial y cómo solicitarlo.

WhatsApp trabaja en una nueva herramienta que permitirá a los grupos compartir parte del historial de mensajes con las personas que se incorporen más tarde a la conversación. La función todavía se encuentra en etapa de pruebas, pero apunta a mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar la integración de nuevos miembros.

Uno de los problemas más habituales en el chat grupal es que quienes se suman después suelen quedar desorientados, ya que no pueden ver lo que se habló anteriormente. Con esta actualización, los administradores podrán ofrecer contexto inicial y evitar tener que repetir información importante.

Cómo funcionará en WhatsApp Según las pruebas realizadas, la opción permitirá compartir hasta 100 mensajes recientes del historial del grupo. Estos mensajes corresponderán a conversaciones de los últimos días y aparecerán claramente identificados para que los nuevos integrantes sepan que se trata de contenido previo a su ingreso.

La función estará desactivada por defecto y solo podrá ser habilitada por los administradores del grupo desde la configuración. Cuando se active, el resto de los participantes recibirá una notificación informando que parte del historial fue compartido con un nuevo miembro.

Desde la aplicación aseguran que esta herramienta no afecta el sistema de cifrado de extremo a extremo, por lo que los mensajes compartidos seguirán siendo visibles únicamente para los integrantes del grupo. La información no se almacena ni se comparte fuera del chat.