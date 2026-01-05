Los usuarios de SUBE deberán renovar su beneficio para poder viajar con descuento
Transporte de Mendoza informó que los usuarios con SUBE y descuentos locales deben realizar una actualización para seguir pagando el boleto con beneficio.
A partir de enero, quienes usan SUBE física en Mendoza y cuentan con descuentos locales deben hacer una actualización para seguir pagando el boleto con el beneficio aplicado. La información fue difundida por los canales oficiales de Transporte de Mendoza y apunta a evitar que los usuarios pierdan el descuento por no completar el trámite.
La actualización no tiene costo y se puede realizar de manera sencilla, sin turnos ni gestiones presenciales obligatorias. Está pensada para que cada persona elija el método que le resulte más cómodo, ya sea desde el celular, en una terminal o directamente arriba del colectivo.
Te Podría Interesar
El objetivo es que el sistema reconozca correctamente los beneficios locales asociados a cada tarjeta. Por eso, desde el área de Transporte recomiendan hacer el trámite con tiempo y no esperar a encontrarse con inconvenientes al momento de viajar.
Cómo actualizar el beneficio paso a paso
Una de las opciones es a través de la App SUBE, disponible para celulares Android con tecnología NFC (versión 6 o superior). Allí hay que ingresar en “Acreditá o consultá saldo”, elegir “Ver saldo” y apoyar la tarjeta SUBE en la parte trasera del teléfono.
Otra alternativa es usar una Terminal Automática SUBE, apoyando la tarjeta hasta que el sistema complete la actualización. También se puede hacer directamente en el colectivo: en ese caso, hay que avisarle al chofer que se tiene una actualización pendiente y apoyar la SUBE en el validador para que el beneficio quede activo.