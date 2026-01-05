Los usuarios de SUBE deberán renovar su beneficio para poder viajar con descuento

Transporte de Mendoza informó que los usuarios con SUBE y descuentos locales deben realizar una actualización para seguir pagando el boleto con beneficio.

Los descuentos locales en la SUBE requieren de una actualización en 2026.

A partir de enero, quienes usan SUBE física en Mendoza y cuentan con descuentos locales deben hacer una actualización para seguir pagando el boleto con el beneficio aplicado. La información fue difundida por los canales oficiales de Transporte de Mendoza y apunta a evitar que los usuarios pierdan el descuento por no completar el trámite.

La actualización no tiene costo y se puede realizar de manera sencilla, sin turnos ni gestiones presenciales obligatorias. Está pensada para que cada persona elija el método que le resulte más cómodo, ya sea desde el celular, en una terminal o directamente arriba del colectivo.

Transporte de Mendoza recordó que los beneficios locales de la SUBE deben actualizarse para seguir vigentes durante 2026. El objetivo es que el sistema reconozca correctamente los beneficios locales asociados a cada tarjeta. Por eso, desde el área de Transporte recomiendan hacer el trámite con tiempo y no esperar a encontrarse con inconvenientes al momento de viajar.

Cómo actualizar el beneficio paso a paso Una de las opciones es a través de la App SUBE, disponible para celulares Android con tecnología NFC (versión 6 o superior). Allí hay que ingresar en “Acreditá o consultá saldo”, elegir “Ver saldo” y apoyar la tarjeta SUBE en la parte trasera del teléfono.