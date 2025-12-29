Cuánto pagarán las empresas de transporte por usar la Terminal de Mendoza
La Subsecretaría de Transporte actualizó las tasas de Plataforma y de Uso General para la Estación Terminal de Ómnibus de Mendoza.
La Subsecretaría de Transporte de la provincia actualizó los valores de las tasas que cobra a las empresas de transporte para utilizar la Estación Terminal de Ómnibus de Mendoza.
Vale recordar que en 2017 se concesionó la terminal de ómnibus al grupo empresario Estación Terminal Mendoza SA, integrado por las firmas Autotransportes Andesmar SA, CATA SA, Andesmar Cargas SA., Trasladar SA y CEOSA.
Como parte de ese convenio se estableció que la provincia fijará el cuadro inicial por los conceptos de Tasa de Plataforma, para la carga y descarga y por el simple estacionamiento de vehículo, y también la Tasa de Uso General de la terminal.
El Gobierno provincial también será el encargado de fijar sus valores anualmente, a través del área de Transporte. Por su parte, el concesionario podrá solicitar la revisión de las mismas entre períodos, cuando circunstancias objetivas y probadas demuestren la excesiva onerosidad de las prestaciones reguladas
Las nuevas tasas para usar la Terminal
Mediante la Resolución Nº 2004, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Transporte estableció los siguientes valores de la Tasa de Plataforma y de Uso General para la Estación Terminal.
- Por cada ingreso de unidades a la Terminal con un recorrido provincial menor a 25 km: $ 642,15
- Por cada ingreso de unidades a la Terminal con un recorrido provincial de entre 25 km y 50 km $ 1798,02
- Por cada ingreso de unidades a la Terminal con un recorrido provincial de entre 50 km y 100 km $ 3.510,42
- Por cada ingreso de unidades a la Terminal con un recorrido provincial de entre 100 km y 150 km $ 5.565,30
- Por cada ingreso de unidades a la Terminal con un recorrido provincial mayor a 150 km $ 6.207,45
- Por cada ingreso de unidades a la Terminal con recorridos interprovinciales $ 11.986,80
Asimismo, la norma determina que los valores se ajustarán cada vez que se modifique la tarifa plena inicial del servicio de transporte público de pasajeros urbano y en la misma proporción.