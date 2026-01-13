WhatsApp: cómo detectar si tu pareja activó el llamado "modo infiel"

Desde hace ya varios años, WhatsApp viene incorporando distintas funciones pensadas para resolver problemas cotidianos de los usuarios, mejorar la privacidad y ordenar las conversaciones. Sin embargo, una de esas herramientas, creada con un objetivo práctico e inocente, terminó convirtiéndose en la aliada perfecta para quienes mantienen conversaciones por fuera de la pareja.

Se trata de la función de restringir un chat dentro de WhatsApp, una opción que originalmente fue presentada como una forma de ocultar mensajes vinculados a sorpresas, trabajo o información sensible, pero que hoy muchos identifican directamente como el llamado “modo infiel”.

Cuando un chat queda restringido en WhatsApp, pasa automáticamente a una carpeta especial llamada Chats restringidos. Para acceder a ella, el usuario debe autenticarse mediante el código del teléfono, huella dactilar, Face ID o un código secreto elegido previamente. Además, las notificaciones dejan de mostrar el contenido del mensaje y solo informan: “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”.

Para activar o desactivar la opción de restringir chats en WhatsApp , el procedimiento es simple y funciona tanto para conversaciones individuales como grupales, incluso si están silenciadas. En la versión web, se debe hacer clic derecho sobre el chat y seleccionar “Restringir chat” o “Dejar de restringir chat”.

Si el dispositivo no tiene configurada la autenticación, WhatsApp solicita activarla antes de continuar. Un dato clave es que la otra persona del chat no recibe ninguna notificación cuando la conversación queda restringida .

infidelidad La opción de WhatsApp para ocultar conversaciones requiere autenticación y no notifica a la otra persona del chat. Shutterstock

Las llamadas de los contactos cuyos chats están restringidos siguen habilitadas y, en caso de restaurar una copia de seguridad en un teléfono nuevo, los chats restringidos permanecen protegidos.

WhatsApp y el código secreto para ocultar conversaciones

Una de las funciones más sensibles es la posibilidad de crear un código secreto distinto al del teléfono. Este código se configura desde un dispositivo Android o un iPhone y permite ocultar completamente la carpeta de chats restringidos.

Para ver esos chats ocultos, el usuario debe ingresar al buscador, escribir el código secreto y recién entonces acceder a la carpeta. De esta manera, WhatsApp suma una capa extra de privacidad que vuelve prácticamente invisible la existencia de esas conversaciones.

Cómo saber si tu pareja usa esta función en WhatsApp

Para comprobar si tu pareja tiene activado este modo en WhatsApp, es necesario contar con dos cosas clave: acceso físico al celular y la contraseña del dispositivo. La aplicación no envía alertas ni señales visibles a terceros cuando un chat es restringido, por lo que no hay forma de detectarlo desde otro teléfono o cuenta.

La única manera de ver los chats restringidos en WhatsApp es desde el propio dispositivo, ingresando a la carpeta Chats restringidos o utilizando el buscador con el código secreto, en caso de que esté configurado. Sin esa clave o la autenticación biométrica, los mensajes permanecen completamente ocultos.

Desde el menú de Privacidad de WhatsApp también existe la opción de dejar de restringir y vaciar todos los chats restringidos. Esta acción elimina mensajes, archivos multimedia y borra el código secreto, devolviendo las conversaciones a la lista principal, pero solo puede realizarse desde el celular donde está activa la función.