OSEP: cómo hacer consultas de forma online desde tu celular las 24 horas

OSEP informó que lanzó la Telemedicina en su App. Para qué sirve la herramienta y cómo la podrán usar los afiliados.

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) puso en marcha su nuevo servicio de Telemedicina, una herramienta que permitirá a los afiliados acceder a consultas médicas de manera remota, segura y eficiente, desde el celular o la computadora, sin necesidad de trasladarse, con un coseguro muy bajo de $8.520

“Este es un paso muy importante en el proceso de transformación digital de OSEP. Incorporamos una herramienta que mejora la accesibilidad y responde a las nuevas formas de atención en Salud”, destacó el presidente de OSEP, Carlos Funes, al referirse a la puesta en marcha del servicio.

El paso a paso en OSEP El sistema fue diseñado para que los afiliados puedan utilizarlo de manera simple, ágil e intuitiva a través de la aplicación oficial Mi OSEP:

Ingresar a la app Mi OSEP

Seleccionar la opción Teleconsulta

Elegir una de las tres empresas prestadoras habilitadas para realizar la consulta “La clave fue pensar en una experiencia sencilla, queremos que el afiliado pueda resolver una consulta médica en pocos pasos y sin barreras. La Teleconsulta también es una herramienta para descomprimir las guardias en casos que no revisten urgencia, lo que llamamos código verde, el afiliado puede resolver su consulta médica de manera rápida sin necesidad de concurrir a un hospital, esto nos permite cuidar mejor los recursos del sistema y garantizar que las guardias estén disponibles para quienes realmente necesitan atención inmediata”, explicó Carlos Funes.

osep frente edificio (9).JPG OSEP y la telemedicina. ALF PONCE MERCADO / MDZ El nuevo servicio de Telemedicina pone el foco en la comodidad, la inmediatez y la eficiencia, ofreciendo múltiples beneficios.