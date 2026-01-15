OSEP: cómo hacer consultas de forma online desde tu celular las 24 horas
OSEP informó que lanzó la Telemedicina en su App. Para qué sirve la herramienta y cómo la podrán usar los afiliados.
La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) puso en marcha su nuevo servicio de Telemedicina, una herramienta que permitirá a los afiliados acceder a consultas médicas de manera remota, segura y eficiente, desde el celular o la computadora, sin necesidad de trasladarse, con un coseguro muy bajo de $8.520
“Este es un paso muy importante en el proceso de transformación digital de OSEP. Incorporamos una herramienta que mejora la accesibilidad y responde a las nuevas formas de atención en Salud”, destacó el presidente de OSEP, Carlos Funes, al referirse a la puesta en marcha del servicio.
El paso a paso en OSEP
El sistema fue diseñado para que los afiliados puedan utilizarlo de manera simple, ágil e intuitiva a través de la aplicación oficial Mi OSEP:
- Ingresar a la app Mi OSEP
- Seleccionar la opción Teleconsulta
- Elegir una de las tres empresas prestadoras habilitadas para realizar la consulta
“La clave fue pensar en una experiencia sencilla, queremos que el afiliado pueda resolver una consulta médica en pocos pasos y sin barreras. La Teleconsulta también es una herramienta para descomprimir las guardias en casos que no revisten urgencia, lo que llamamos código verde, el afiliado puede resolver su consulta médica de manera rápida sin necesidad de concurrir a un hospital, esto nos permite cuidar mejor los recursos del sistema y garantizar que las guardias estén disponibles para quienes realmente necesitan atención inmediata”, explicó Carlos Funes.
El nuevo servicio de Telemedicina pone el foco en la comodidad, la inmediatez y la eficiencia, ofreciendo múltiples beneficios.
- Rapidez e inmediatez: el tiempo máximo de espera para la atención es de pocos minutos.
- Sin traslados: la consulta se realiza desde el hogar o cualquier lugar con conexión a internet.
- Documentación al instante: el profesional puede emitir recetas digitales integradas al sistema SISAO de OSEP y certificados médicos validados mediante QR.
- Disponibilidad permanente: atención bajo demanda espontánea, las 24 horas, los 7 días de la semana.
Las especialidades que trabaja OSEP con la Telemedicina
En esta primera etapa, el servicio contempla consultas remotas en las siguientes especialidades:
- Clínica Médica
- Pediatría
- Salud Mental
Con esta iniciativa, OSEP continúa fortaleciendo su modelo de atención, incorporando tecnología al servicio de la salud y acercando respuestas concretas a las necesidades de sus afiliados.
Advertencia importante para afiliados
"OSEP advierte a sus afiliados que la única forma oficial de acceder a este servicio es a través de la aplicación Mi OSEP. NO se realizan llamados telefónicos, mensajes privados ni publicaciones en redes sociales para ofrecer turnos o consultas de Telemedicina. Ante cualquier duda, se recomienda ingresar exclusivamente a los canales oficiales de la Obra Social", informaron oficialmente.