OSEP alertó por la caída en la vacunación infantil y llamó a los mendocinos a reforzar esquemas

OSEP emitió un comunicado en el que destacó que se deben sostener las coberturas de vacunación en los más chicos.

La Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) difundió una nota de alerta sanitaria en la que destaca la importancia de sostener las coberturas de vacunación, especialmente en niños, niñas y adolescentes, ante un descenso preocupante de las tasas de inmunización en los últimos años.

Según las autoridades de OSEP, la vacunación infantil es una de las herramientas más eficaces de salud pública para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. Sin embargo, datos recientes del Ministerio de Salud y de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) muestran que algunas vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación no alcanzaron la meta del 95 % de cobertura, considerada necesaria para garantizar la denominada inmunidad colectiva o de rebaño.

Riesgo de reaparición de enfermedades según OSEP La Dra. Carina Carrasco, jefa del Departamento de Salud Familiar y Comunitaria de OSEP, explicó que la reducción en las tasas de vacunación no solo pone en riesgo la protección individual de cada niño, sino que también compromete la salud de la comunidad en su conjunto. La inmunidad de grupo reduce la transmisión de agentes infecciosos incluso entre quienes no pueden vacunarse por razones médicas, como personas con ciertas condiciones de salud.

Las autoridades advirtieron que la baja cobertura podría favorecer la reaparición de enfermedades que estaban controladas o casi erradicadas, como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la tos convulsa. Estas patologías, antes frecuentes y a menudo graves o mortales, han sido mantenidas a raya gracias a décadas de campañas de vacunación sistemática.

Las vacunas preparan el sistema inmunológico para reconocer y defenderse contra virus y bacterias específicos, reduciendo significativamente tanto la probabilidad de enfermar como la de transmitir enfermedades a otros. Además de proteger al individuo que recibe la dosis, la inmunización masiva contribuye a la protección de la comunidad, particularmente de quienes no pueden vacunarse.