Ya funciona el servicio de telemedicina de OSEP: cuáles son las prestaciones y cómo acceder
El nuevo servicio permitirá a los afiliados acceder a consultas médicas de manera remota, segura y eficiente, desde el celular o la computadora.
La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) puso en marcha el servicio de telemedicina, que le permitirá a los afiliados acceder a consultas médicas de manera remota, segura y eficiente, desde el celular o la computadora, sin la necesidad de trasladarse.
El servicio de telemedicina funcionará mediante demanda espontánea, con disponibilidad las 24 horas, todos los días de la semana. Para recibir atención, los afiliados de OSEP tendrán que pagar un coseguro de $8.520. El pago lo hará directamente el afiliado al prestador, sin generar gasto alguno a la obra social ni requerir equipamiento informático adicional.
Según lo estipulado, el nuevo servicio reduciría en un 20% las consultas presenciales, generando mayor velocidad a la hora de otorgar turnos.
"La clave fue pensar en una experiencia sencilla. Queremos que el afiliado pueda resolver una consulta médica en pocos pasos y sin barreras. La teleconsulta también es una herramienta para descomprimir las guardias en casos que no revisten urgencia, lo que llamamos código verde. El afiliado puede resolver su consulta médica de manera rápida sin necesidad de concurrir a un hospital. Esto nos permite cuidar mejor los recursos del sistema y garantizar que las guardias estén disponibles para quienes realmente necesitan atención inmediata", destacó el director de OSEP, Carlos Funes.
Especialidades y acceso
En esta primera etapa, el servicio de telemedicina contempla consultas remotas en Clínica médica, Pediatría y Salud mental. Para acceder, los afiliados deberán seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la app Mi OSEP.
- Seleccionar la opción Teleconsulta.
- Elegir una de las tres empresas prestadoras habilitadas para realizar la consulta.
OSEP recuerda a sus afiliados que la única forma oficial de acceder a este servicio es a través de la aplicación Mi OSEP. No se realizan llamados telefónicos, no se envían mensajes privados ni se realizan publicaciones en redes sociales para ofrecer turnos o consultas de telemedicina.
En tanto, el nuevo servicio de telemedicina ofrece lo siguiente:
- Rapidez e inmediatez: el tiempo máximo de espera para la atención es de pocos minutos.
- Sin traslados: la consulta se realiza desde el hogar o cualquier lugar con conexión a internet.
- Documentación al instante: el profesional puede emitir recetas digitales integradas al sistema SISAO de OSEP y certificados médicos validados mediante QR.
- Disponibilidad permanente: atención bajo demanda espontánea, las 24 horas, los 7 días de la semana.