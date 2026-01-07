Ya funciona el servicio de telemedicina de OSEP: cuáles son las prestaciones y cómo acceder

El nuevo servicio permitirá a los afiliados acceder a consultas médicas de manera remota, segura y eficiente, desde el celular o la computadora.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) puso en marcha el servicio de telemedicina, que le permitirá a los afiliados acceder a consultas médicas de manera remota, segura y eficiente, desde el celular o la computadora, sin la necesidad de trasladarse.

El servicio de telemedicina funcionará mediante demanda espontánea, con disponibilidad las 24 horas, todos los días de la semana. Para recibir atención, los afiliados de OSEP tendrán que pagar un coseguro de $8.520. El pago lo hará directamente el afiliado al prestador, sin generar gasto alguno a la obra social ni requerir equipamiento informático adicional.

Según lo estipulado, el nuevo servicio reduciría en un 20% las consultas presenciales, generando mayor velocidad a la hora de otorgar turnos.

"La clave fue pensar en una experiencia sencilla. Queremos que el afiliado pueda resolver una consulta médica en pocos pasos y sin barreras. La teleconsulta también es una herramienta para descomprimir las guardias en casos que no revisten urgencia, lo que llamamos código verde. El afiliado puede resolver su consulta médica de manera rápida sin necesidad de concurrir a un hospital. Esto nos permite cuidar mejor los recursos del sistema y garantizar que las guardias estén disponibles para quienes realmente necesitan atención inmediata", destacó el director de OSEP, Carlos Funes.

Especialidades y acceso En esta primera etapa, el servicio de telemedicina contempla consultas remotas en Clínica médica, Pediatría y Salud mental. Para acceder, los afiliados deberán seguir los siguientes pasos: