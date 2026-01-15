Cómo es el estado de las líneas de subte en medio del apagón masivo en la Ciudad de Buenos Aires

Tras el apagón que afectó a la Ciudad de Buenos Aires, Emova informó que el servicio de subterráneos comenzó a normalizarse de manera gradual.

Tras los inconvenientes generados por el masivo corte de luz que afectó a la Ciudad de Buenos Aires, la empresa concesionaria Emova actualizó el estado de la red de subterráneos. El servicio comienza a restablecerse paulatinamente, aunque persisten limitaciones en algunos ramales.

El estado actual de las líneas Línea H: la empresa informó a las 15:20 que el servicio "ya funciona con su frecuencia habitual", normalizando su recorrido completo tras las demoras registradas más temprano.

Línea D: la empresa informó que el servicio está reestablecido y llega hasta la cabecera de Congreso de Tucumán. A qué barrios y zonas afectó el apagón Miles de usuarios de Edenor fueron afectados por un apagón eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, con una temperatura que supera los 36° de sensación térmica.

Hasta el momento se vieron perjudicados usuarios de los barrios porteños de Colegiales, parte de Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Paternal, Villa del Parque, Balvanera y Villa Urquiza.

Por su parte, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, se generaron reclamos desde Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. Mientras que en el oeste hubo interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.