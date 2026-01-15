Cómo cambiar de médico de cabecera en PAMI: el paso a paso para afiliados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI , acompaña de manera integral la salud de sus afiliados. Uno de los beneficios es contar con médico de cabecera, estos cumplen un rol central dentro del sistema de atención de la obra social.

Los médicos de cabecera se encargan de la atención ambulatoria, la prevención y el tratamiento de enfermedades, la indicación de estudios diagnósticos, la prescripción de medicamentos y el seguimiento de los problemas de salud. Además, es quien realiza las derivaciones a especialistas cuando corresponde.

Sin embargo, ante la aparición de un conflicto o la necesidad de una nueva referencia médica, el afiliado puede optar por cambiar el médico de cabecera asignado de manera simple y gratuita.

El cambio puede ser gestionado por la persona afiliada, su apoderado o apoderada o un familiar autorizado. En todos los casos, es importante contar con la documentación requerida para que el trámite se realice sin inconvenientes.

En caso de que el trámite lo haga una persona designada por el afiliado, se suma una nota de autorización firmada, donde se detalle el cambio de médico a realizar, junto con el DNI de quien gestiona.

El PAMI ofrece la posibilidad de que el jubilado pueda elegir a sus médicos a través de una cartilla. Foto: Freepik El cambio de médico se puede hacer online en la web de PAMI. Freepik

Dónde y cómo se hace el cambio

El cambio de médico de cabecera en PAMI es un trámite web, que puede realizarse desde un celular, tablet o computadora, sin necesidad de trasladarse. Para quienes prefieren la atención presencial, también está disponible la opción de hacerlo en la agencia de PAMI correspondiente, solicitando previamente un turno online para agilizar la atención.

Desde el organismo recomiendan utilizar los canales digitales siempre que sea posible, ya que permiten resolver el trámite de forma más rápida y cómoda, manteniendo actualizada la información médica y asegurando una mejor continuidad en la atención de la salud.