WhatsApp incorpora una nueva herramienta para organizar fotos, videos y documentos

WhatsApp prepara una nueva función para organizar los archivos multimedia desde una sola ventana. Cómo utilizarla.

WhatsApp comenzó a implementar una nueva función que permitirá a los usuarios buscar y ordenar todos los archivos multimedia —como fotos, videos, enlaces y documentos— desde una sola ventana, sin necesidad de revisar chat por chat. Esta función fue pensada para simplificar la búsqueda de estos documentos.

La herramienta, que aparece como un acceso directo en la barra lateral de la versión web y de la app para Mac, abre una especie de centro multimedia donde se concentran los contenidos más recientes enviados o recibidos. Desde allí, los usuarios pueden filtrar los archivos por tipo, tamaño o fecha, y también seleccionar varios elementos a la vez para reenviarlos o eliminarlos.

Esta actualización busca agilizar la gestión de archivos dentro de la aplicación, especialmente útil para quienes reciben una gran cantidad de contenido a diario o participan en múltiples grupos activos.

Disponibilidad de la función en WhatsApp Por el momento, la función está disponible para un grupo reducido de usuarios en la versión web y en la aplicación de escritorio de macOS. WhatsApp informó que el despliegue será progresivo, por lo que llegará al resto de los usuarios en las próximas semanas.

que pasa WhatsApp busca mejorar la experiencia del usuario. Shutterstock Los beneficios principales son: