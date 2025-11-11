WhatsApp incorpora una nueva herramienta para organizar fotos, videos y documentos
WhatsApp prepara una nueva función para organizar los archivos multimedia desde una sola ventana. Cómo utilizarla.
WhatsApp comenzó a implementar una nueva función que permitirá a los usuarios buscar y ordenar todos los archivos multimedia —como fotos, videos, enlaces y documentos— desde una sola ventana, sin necesidad de revisar chat por chat. Esta función fue pensada para simplificar la búsqueda de estos documentos.
La herramienta, que aparece como un acceso directo en la barra lateral de la versión web y de la app para Mac, abre una especie de centro multimedia donde se concentran los contenidos más recientes enviados o recibidos. Desde allí, los usuarios pueden filtrar los archivos por tipo, tamaño o fecha, y también seleccionar varios elementos a la vez para reenviarlos o eliminarlos.
Esta actualización busca agilizar la gestión de archivos dentro de la aplicación, especialmente útil para quienes reciben una gran cantidad de contenido a diario o participan en múltiples grupos activos.
Disponibilidad de la función en WhatsApp
Por el momento, la función está disponible para un grupo reducido de usuarios en la versión web y en la aplicación de escritorio de macOS. WhatsApp informó que el despliegue será progresivo, por lo que llegará al resto de los usuarios en las próximas semanas.
Los beneficios principales son:
Permite ahorrar tiempo al buscar archivos compartidos.
Facilita la organización del contenido multimedia dentro de la app.
Mejora el control del almacenamiento, al ofrecer una vista completa de los archivos que ocupan espacio.
Posibilita acciones masivas, como borrar o reenviar varios archivos al mismo tiempo.
Esta función es parte de una serie de mejoras que WhatsApp está implementando para optimizar la experiencia del usuario y modernizar su interfaz. Se espera que próximamente la herramienta también llegue a las versiones móviles para Android e iOS.