WhatsApp: cómo ocultar el "en línea" en pocos pasos y permanecer en oculto

La privacidad en las aplicaciones de mensajería se volvió una prioridad para millones de usuarios, y WhatsApp ofrece herramientas cada vez más simples para controlar qué información se comparte. Una de las más buscadas es la posibilidad de ocultar el estado “ en línea ”, que indica cuándo una persona está usando la app.

Actualmente, esta opción puede configurarse de manera rápida y sin necesidad de aplicaciones externas , siguiendo unos pocos pasos dentro de la propia plataforma.

Para dejar de aparecer conectado en WhatsApp, el procedimiento es sencillo:

Con esta configuración, ningún usuario podrá ver si la persona está conectada ni cuándo fue su última actividad en la aplicación.

WhatsApp permite distintos niveles de visibilidad para adaptar la experiencia a cada usuario:

Cómo ocultar tu estado de conexión en WhatsApp.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a partir de noviembre

Todos : cualquier persona puede ver el estado

: cualquier persona puede ver el estado Mis contactos : solo quienes están agendados

: solo quienes están agendados Mis contactos, excepto… : permite excluir personas específicas

: permite excluir personas específicas Nadie: oculta completamente la información ()

Además, el estado “en línea” puede configurarse para que siga la misma lógica que la “última vez”, lo que brinda un mayor control sobre la privacidad.

Ocultar esta información tiene una condición importante: la configuración es recíproca. Es decir, si se elige que nadie vea la última conexión o el estado en línea, tampoco será posible ver esos datos en otros contactos. ()

A su vez, aunque se desactive esta función, la aplicación puede seguir mostrando otras señales de actividad, como el indicador de “escribiendo” dentro de los chats.

Esta función resulta útil para quienes desean usar WhatsApp sin sentirse obligados a responder de inmediato o simplemente quieren navegar por la app sin ser detectados.