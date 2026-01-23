WhatsApp busca actualizar los estados: cuál será la nueva función que cambiará todo

WhatsApp , la aplicación de mensajería más usada del mundo con miles de millones de usuarios, está probando nuevas funciones en los Estados , la sección de publicaciones efímeras que desaparecen después de 24 horas y que muchos usuarios comparan con las stories de otras redes sociales.

Las novedades comenzaron a verse en versiones beta tanto para iOS como Android, y prometen cambios importantes en la privacidad y el control de quién ve cada Estado.

Una de las funciones más destacadas que se están probando es un nuevo panel de privacidad y audiencia. Este permitirá a los usuarios ver de forma clara cuáles contactos podrán ver cada Estado, con opciones más detalladas que las actuales. También se podrá confirmar si las personas incluidas en las “menciones” recibirán notificaciones cuando se publique contenido nuevo.

Otra herramienta importante que se está evaluando es la opción de habilitar o no que terceros puedan compartir tu Estado con sus propias audiencias, algo que hasta ahora era más difícil de controlar directamente desde la aplicación.

Según especialistas que siguen de cerca las actualizaciones de WhatsApp, estas funciones se están desplegando gradualmente en las pruebas internas y todavía no cuentan con una fecha oficial de lanzamiento global. Se espera que, tras recibir comentarios de los evaluadores de las versiones beta y realizar ajustes, las novedades se habiliten para todos los usuarios en los próximos meses.

El objetivo de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, es ofrecer mayor control y transparencia sobre la visibilidad de los Estados, una demanda creciente entre quienes utilizan esta herramienta para compartir momentos personales o información efímera con círculos específicos.

Más cambios en los Estados en camino

Estas mejoras se suman a otras funciones en desarrollo o ya anunciadas que apuntan a reforzar la experiencia visual y la interactividad de los Estados de WhatsApp. Entre ellas, se encuentran pruebas para ampliar la duración de los videos publicados en los Estados de 60 a 90 segundos, lo que permitiría compartir contenidos más largos sin fragmentarlos manualmente.

Además, en actualizaciones recientes se han visto funciones para añadir música a los estados, collages, stickers y opciones más dinámicas de interacción, lo que sugiere una estrategia para hacer esta sección más parecida a las historias de otras plataformas sociales.

WhatsApp continúa así su evolución para mantener la relevancia de sus herramientas ante los cambios en las formas de comunicarse y compartir contenidos dentro de la mensajería instantánea