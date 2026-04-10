WhatsApp ahora sugerirá a nuevos miembros para sumar a tus grupos

La aplicación de mensajería WhatsApp continúa evolucionando y ahora trabaja en una función que podría cambiar la dinámica de los grupos : sugerirá nuevos integrantes para sumar a las conversaciones. La herramienta, detectada en versiones de prueba, permitirá que la plataforma recomiende contactos para agregar a un grupo en función de distintos criterios, como la interacción previa o vínculos entre usuarios.

La nueva opción aparecería dentro de los grupos y ofrecería una lista de posibles miembros sugeridos . De esta manera, los administradores o participantes podrán sumar personas de forma más rápida, sin tener que buscarlas manualmente.

El objetivo es simplificar la gestión de grupos, especialmente en aquellos que se utilizan para organizar actividades, eventos o equipos de trabajo.

Esta función se suma a una serie de mejoras que la app viene incorporando en 2026 para optimizar la experiencia grupal. Entre ellas, se destacan herramientas para ordenar conversaciones y facilitar la interacción entre los participantes.

Ahora, las notificaciones de los grupos de WhatsApp se podrán priorizar

Además, recientemente se implementaron soluciones pensadas para quienes se incorporan a chats ya activos, como la posibilidad de compartir mensajes previos para brindar contexto.

Con esta nueva característica, WhatsApp busca hacer que los chats grupales sean más dinámicos y fáciles de administrar. La automatización de sugerencias podría agilizar la incorporación de nuevos integrantes y mejorar la conexión entre usuarios.

Por el momento, la función se encuentra en una instancia de desarrollo y no tiene fecha oficial de lanzamiento, aunque se espera que llegue en futuras actualizaciones de la aplicación.