Volvió el sol a Mendoza y habrá un aumento en las temperaturas

La nubosidad comienza a disminuir y vuelven las condiciones agradables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La nubosidad comenzará a disminuir este viernes en Mendoza y se espera una jornada con heladas al amanecer y temperatura en ascenso.

Luego de una jornada gris e inestable, este viernes el tiempo mejora en Mendoza. El pronóstico indica poca nubosidad, heladas parciales en la madrugada y un ascenso moderado de la temperatura durante el día, con vientos leves del noreste.

De acuerdo con los datos oficiales, se espera una mínima de 3° y una máxima de 17°, en el marco de una jornada sin eventos climáticos relevantes.

Pronóstico, frío-3 El pronóstico anticipa poca nubosidad, mínima de 3° y una máxima que alcanzará los 17°. MILAGROS LOSTES - MDZ El tiempo para el fin de semana en Mendoza El sábado 9 de agosto continuará con poca nubosidad, heladas parciales y poco cambio de la temperatura. El viento seguirá soplando desde el noreste y las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 4° y una máxima de 17°.