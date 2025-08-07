El pronóstico del SMN para este viernes 8 de agosto: un mapa que sorprende en pleno invierno

Según el SMN, el próximo viernes 8 de agosto llega con un mapa inusual para esta época del año: todo el país bajo las mismas condiciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un viernes 8 de agosto poco común para esta altura del invierno: un mapa completamente uniforme en todo el país. Según la imagen difundida, no hay alertas vigentes en ninguna provincia, un hecho que sorprende considerando la habitual presencia de advertencias por frío extremo, nevadas o tormentas en esta época del año.

En la provincia de Buenos Aires, la situación será igual de tranquila. Desde el Conurbano hasta la Costa Atlántica, no se esperan fenómenos meteorológicos significativos, lo que marcará un respiro para quienes han atravesado jornadas recientes de temperaturas bajas y lluvias intermitentes.

El SMN no lanzó alertas para este viernes 8 de agosto Este escenario se repite en todas las regiones: desde el extremo norte, pasando por la región pampeana, hasta la Patagonia y Tierra del Fuego, el mapa muestra un mismo tono que indica estabilidad. Un panorama así, en pleno agosto, no es habitual y llama la atención de meteorólogos y curiosos.