¿Lluvias en Mendoza? Así estará el tiempo este jueves, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada inestable en Mendoza y una máxima de apenas 11ºC para este jueves 7 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia probabilidades de “lluvias aisladas” en Mendoza durante la madrugada y mañana de este jueves 7 de agosto. Según el SMN, además será una jornada fría, con una mínima de 5ºC y una máxima de apenas 11ºC.

pronóstico jueves El tiempo en Mendoza para este jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional Pronóstico para los próximos días En tanto el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia que el cielo estará “cubierto a parcialmente nublado”, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas.