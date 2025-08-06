¿Lluvias en Mendoza? Así estará el tiempo este jueves, según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada inestable en Mendoza y una máxima de apenas 11ºC para este jueves 7 de agosto.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia probabilidades de “lluvias aisladas” en Mendoza durante la madrugada y mañana de este jueves 7 de agosto. Según el SMN, además será una jornada fría, con una mínima de 5ºC y una máxima de apenas 11ºC.
Pronóstico para los próximos días
En tanto el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia que el cielo estará “cubierto a parcialmente nublado”, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas.
Te Podría Interesar
También se anticipa que estará parcialmente nublado en cordillera. En tanto que para el viernes se esperan heladas parciales y ascenso de la temperatura, con una mínima de 3ºC y una máxima de 17ºC.