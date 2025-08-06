Presenta:

¿Lluvias en Mendoza? Así estará el tiempo este jueves, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada inestable en Mendoza y una máxima de apenas 11ºC para este jueves 7 de agosto.

Se esperan lluvias y lloviznas este jueves

Santiago Tagua/MDZ

MDZ Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia probabilidades de “lluvias aisladas” en Mendoza durante la madrugada y mañana de este jueves 7 de agosto. Según el SMN, además será una jornada fría, con una mínima de 5ºC y una máxima de apenas 11ºC.

pronóstico jueves
El tiempo en Mendoza para este jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional

Pronóstico para los próximos días

En tanto el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia que el cielo estará “cubierto a parcialmente nublado”, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas.

También se anticipa que estará parcialmente nublado en cordillera. En tanto que para el viernes se esperan heladas parciales y ascenso de la temperatura, con una mínima de 3ºC y una máxima de 17ºC.

