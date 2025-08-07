¿Lo sentiste? Se reportó un leve sismo este jueves por la noche en Mendoza

El sismo tuvo una magnitud de 3.0 grados y se produjo cerca de Uspallata, a una profundidad de 11 kilómetros.

Este jueves por la noche, Mendoza experimentó un sismo que fue percibido por vecinos de distintas localidades. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el sismo se produjo a las 22:13 horas (hora local) y tuvo una magnitud de 3.0 grados en la escala de Richter.

El epicentro se ubicó 51 kilómetros al sureste de Uspallata, con una profundidad de 11 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido de manera leve por habitantes de zonas como Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. Algunos usuarios reportaron la sensación de un breve temblor, aunque sin consecuencias.