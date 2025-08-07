Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo en Mendoza este viernes y durante el fin de semana
¿Sube la temperatura? Desde Contingencias Climáticas publicaron el pronóstico para los próximos días en Mendoza.
Después de un jueves nublado e inestable en Mendoza, el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia que este viernes 8 de agosto la nubosidad irá disminuyendo y, a pesar de que se esperan heladas parciales, aumentará la temperatura.
Se anuncian además vientos leves del noreste, una mínima de 3ºC y una máxima de 17ºC.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
En tanto que el sábado se anticipa poca nubosidad, heladas parciales y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del noreste. El domingo también estará soleado y la máxima seguirá aumentando, hasta llegar a los 19ºC.