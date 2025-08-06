Jueves 7 de agosto sin alertas: el tiempo en Buenos Aires y todo el país, según el SMN

El SMN no emitió alertas para este jueves 7 de agosto. Buenos Aires y el resto del país tendrán una jornada sin fenómenos meteorológicos significativos.

Jueves 7 de agosto sin alertas: el clima en Buenos Aires y todo el país, según el SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 7 de agosto no hay alertasmeteorológicas vigentes en ninguna provincia de la Argentina. El mapa oficial muestra todo el territorio bajo color verde, lo que significa que no se esperan fenómenos significativos para la jornada.

SMN no lanzó alarmas para este jueves 7 de agosto En el caso de la provincia de Buenos Aires, se prevé un día con condiciones estables, sin tormentas, lluvias fuertes ni vientos intensos que puedan afectar las actividades cotidianas. Esto permitirá el normal desarrollo del tránsito, actividades comerciales y eventos al aire libre en el AMBA y el interior bonaerense.

SMN (2) La ausencia de alertas también se extiende a las regiones del litoral, Cuyo, el NOA, la Patagonia y la zona cordillerana. Aun así, el SMN recomienda consultar los pronósticos locales para conocer detalles de temperatura y nubosidad, ya que pueden variar según la zona.