Lluvias aisladas y descenso en las temperaturas: el pronóstico para Mendoza

El pronóstico anticipa un día con temperaturas contenidas, cielo mayormente nublado y posibilidad de precipitaciones aisladas en distintas zonas de Mendoza.

Jueves con cielo cubierto, ambiente fresco y algunas precipitaciones aisladas en distintos sectores del llano.

El jueves se espera una jornada fresca en Mendoza, con cielo mayormente cubierto y descenso de las temperaturas. La mínima será de 6° y la máxima alcanzará apenas los 14°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

A lo largo de la jornada podrían registrarse precipitaciones aisladas, especialmente en sectores del llano. Aunque no se prevén lluvias intensas, no se descartan lloviznas intermitentes. El viento, leve y del sector este, no generará cambios significativos. En cordillera, en tanto, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin eventos destacados.

tiempo pronostico nubes clima (3).JPG El pronóstico para Mendoza incluye temperaturas bajas, nubosidad variable y viento leve del sector este. ALF PONCE MERCADO / MDZ El pronóstico extendido para el resto de la semana Para el viernes 8 de agosto, se anticipa un escenario más estable, con poca nubosidad, heladas parciales en horas de la mañana y un ascenso en la temperatura. La mínima será de 3° y la máxima rondará los 17°.