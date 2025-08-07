Lluvias aisladas y descenso en las temperaturas: el pronóstico para Mendoza
El pronóstico anticipa un día con temperaturas contenidas, cielo mayormente nublado y posibilidad de precipitaciones aisladas en distintas zonas de Mendoza.
El jueves se espera una jornada fresca en Mendoza, con cielo mayormente cubierto y descenso de las temperaturas. La mínima será de 6° y la máxima alcanzará apenas los 14°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
A lo largo de la jornada podrían registrarse precipitaciones aisladas, especialmente en sectores del llano. Aunque no se prevén lluvias intensas, no se descartan lloviznas intermitentes. El viento, leve y del sector este, no generará cambios significativos. En cordillera, en tanto, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin eventos destacados.
Te Podría Interesar
El pronóstico extendido para el resto de la semana
Para el viernes 8 de agosto, se anticipa un escenario más estable, con poca nubosidad, heladas parciales en horas de la mañana y un ascenso en la temperatura. La mínima será de 3° y la máxima rondará los 17°.
El fin de semana continuará con características similares. El sábado tendrá mínimas frías, poca nubosidad y temperaturas sin grandes variaciones. El domingo, en cambio, mostrará un leve repunte térmico, con una máxima estimada en 19° y viento suave del noreste.