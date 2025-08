Viaje al oculto mundo del celular de un adolescente: riesgos, consumos y la nueva parte no biológica del cuerpo

La puerta de la habitación se cierra y un hay mundo al alcance de la mano. Un mundo con entretenimiento, comunicación, conocimiento y también daños y riesgos. Todo en el celular . "Si no, me aburro", dice Cachi, un adolescente de 16 años que tiene en su mano una nueva parte "no biológica" de su cuerpo, al pensarse un tiempo sin acceder al teléfono. "A la noche, siempre me quedo un rato y me duermo con el teléfono en el pecho...pero lo uso para todo", dice el joven. La telefonía móvil y el acceso a Internet con el celular es el servicio más universal entre los niños y adolescentes de Mendoza. Hay más acceso al teléfono que al agua potable. Esa comparación absurda es solo una manera de ver la amplitud del alcance, pues el 97% de los niños y adolescentes de la provincia tienen un teléfono celular y el 83% lo tiene todo el tiempo consigo. El acceso se adelanta: la mayoría tuvo su primer teléfono entre los 9 y 11 años. Es decir, en edad de la escuela primaria y cuando aún no terminan su proceso de alfabetización. El problema es que de manera voluntaria o compulsiva, los niños y adolescentes acceden a contenido nocivos como la violencia y adquieren hábitos insalubres, como dormir menos, alimentarse mal o complicar vínculos familiares.

La Dirección General de Escuelas hizo dos encuestas profundas sobre uso del celular, acceso a Internet y consumo de contenidos. Los datos son reveladores y compatibles con el estudio Kids Online Argentina que hizo Unicef. Apuestas online, contenido sensible, conectividad permanente; posibilidades de acceso a conocimiento. Un mundo de descubrimiento que es casi desconocido para los adultos y, sobre todo, una aceleración: hoy los niños tienen teléfono y acceso a Internet con pocos filtros desde los 9 años. Aunque la escuela es el lugar donde se prenden las alertas, el acceso se da sobre todo en el ámbito hogareño y, como explicaron los adolescentes con los que habló MDZ, en la privacidad de su dormitorio. Aunque los niños y adolescentes consumen e interactúan con contenidos que parecen de adultos, siguen siendo adolescentes y, por ejemplo, tienen dificultades para asimilar el riesgo y tener autocontrol. "Los niños y adolescentes creen que tienen control sobre lo que ven en Internet. Pero a esa edad hay un desarrollo del pensamiento crítico que no está consolidado. Por eso, por ejemplo, ellos creen que el primer resultado de una búsqueda es el mejor, algo que no es así", explicó Cora Steinberg, de Unicef. "Vemos chicos con dispositivos usándolos en espacios privados y empoderados al creer que tienen control. Pero a la vez dicen que intentaron sin éxito usarlo menos tiempo", explicó la especialista.

La DGE detectó también cambios de hábitos que se generan como consecuencia del uso excesivo del teléfono. "Los datos relevados muestran una fuerte presencia del teléfono celular en la vida de los adolescentes con usos mayoritariamente no académicos, impactos en la salud psicoemocional y riesgo de prácticas compulsivas o riesgosas", aseguran. De hecho, el 83% de los chicos lleva el teléfono a todos lados. Incluso hay un acto reflejo: mirar el aparato aún cuando no hay notificaciones, alertas o estímulos. La mitad de los niños reconoce que duerme menos por el uso del celular. Una de las encuestas de la DGE incluyó a docentes y a las familias. Allí hubo hallazgos importantes, como las dificultades que hay dentro de cada hogar para convivir con esa nueva realidad. Por eso, por ejemplo, "el 58% refiere que los momentos de convivencia a veces son interrumpidos por uso del celular". "El 53% manifiesta que a veces se interrumpen las responsabilidades de la casa y, un porcentaje similar afirma que a veces el uso del teléfono compite con el estudio. El 51% de las familias respondieron que “a veces” le preocupa la cantidad de tiempo que su hijo/a pasa conectado. Por otro lado, el 56% manifiesta que algunas veces tienen que llamar la atención porque está conectado más tiempo del propuesto o del tiempo autorizado", describe la encuesta.

Los cambios de hábito son notorios. "Entendiendo que la alimentación y el sueño son hábitos que impactan en la salud y que influyen en el funcionamiento en los diferentes ámbitos de desarrollo (académico, social, familiar, etc.), vemos que estos se ven afectados por el uso del celular. El 36% de la muestra refiere usarlo mientras desayuna, almuerza o cena. Con respecto a los problemas con las horas del sueño el 45% manifiesta tener problemas algunas veces, el 7% casi siempre y el 3% siempre, es decir, que el 55% de la muestra reconoce tener dificultades con el sueño debido al uso del celular", concluye el estudio. Lo particular es que casi 7 de cada 10 padres admiten que le permiten a sus hijos usar el celular antes de dormir.

consecuencias uso del celular 1

Tadeo García Zalazar explicó que aunque no sea una responsabilidad directa de la escuela, no pueden obviar el tema. "No es una responsabilidad originaria de la escuela, que un chico tenga teléfono, crédito y acceso no es responsabilidad de la escuela. Pero sí lo abordamos. En el camino de buscar una estrategia colectiva, con evidencia científica para crear ciudadanía digital responsable. Son las problemáticas que terminan en un indicador social preocupante”, dijo el ministro de Educación. La DGE elaboró una guía de consejos para las familias y buscan perfeccionar el abordaje dentro de las escuelas. Pero incluso piensan en otras estrategias, como usar las escuelas para actividades no relacionadas con la educación formal, pero sí con la formación integral. "Si tenemos que abrir las escuelas para que los niños hagan deporte o arte, lo vamos a hacer. Ya lo estamos implementando con bicicleteadas y otras actividades", dijo García Zalazar.

El "aburrimiento" es una de las sensaciones más comunes al vincular a los adolescentes con el uso tan frecuente y la posibilidad de un "apagón". "No tengo nada que hacer. Si no tengo el teléfono, me aburro. Lo que veo me entretiene. También me comunico mucho con mis amigos", dice uno de los jóvenes consultados por MDZ. Esas son justamente la respuesta más frecuente. "He visto, las redes sociales explotan de violencia. Me da mucha bronca, impotencia", dice Antonella, de 18 años, cuando explica sus sensaciones ante los contenidos nocivos que ve en las redes. Allí entra en juego un tema que convive con los adolescentes: la salud mental. "Hay muchos chicos con problemas de ansiedad, tristeza, también cohibidos"; explica un director consultado por MDZ. "Lo que hacemos es tratar de acompañar. No podes ir totalmente contra el uso de las redes porque igual lo hacen, sobre todo en sus casas. Pero hay que acompañar", explica.

Uno de los detonantes de los estudios fue el aumento de las apuestas online entre los niños y adolescentes, que además lo hacen a través de plataformas ilegales. En Mendoza 2 de cada 10 jóvenes menores de edad reconocieron haber apostado alguna vez. Ese es uno de los tipo de consumo problemático de tecnología. "Se apuesta, pero no todos. Hay un compañero que dice que ganó 2 millones. Pero el padre es el que le presta la tarjeta y la plata para apostar", explicaba una adolescente a MDZ. "Llamaron a los padres, pero no le dieron importancia", recordó. El 33.3% de los docentes consultados dicen haber detectado alumnos apostando.

La guía que propone la DGE

guía bienestar digital uso del celular

Algunos hallazgos: