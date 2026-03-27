Villa 31: sacaron un cuadro de Eva Perón de una iglesia y los vecinos lo registraron

En las últimas horas, trascendió en las redes sociales la remoción de un cuadro de Eva Perón, que estaba colgado en un muro de una iglesia del Barrio Padre Mugica ( Villa 31 ) .

La obra había sido donada por el escultor Alejandro Marmo a la iglesia en 2020. Ahora, la orden de remoción de la pieza fue dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Gabriel Mraida, por lo que el equipo de la Dirección General Abordaje Territorial Barrio Padre Carlos Mugica la descolgó.

Fueron los propios vecinos del barrio los que presenciaron el momento en el que descolgaron la pieza del muro de la iglesia.

La pieza había sido creada por Marmo, autor de la obra de Eva Perón visible la fachada del Ministerio de Desarrollo Social, en plena Avenida 9 de Julio. En tanto, la obra que donó a la Villa 31 estaba hecha con hierro de descarte y medía dos metros de alto y 1,60 de ancho. Asimismo, según indicó el propio artista a La Nación, se había pedido permiso al Gobierno porteño para instalarla años atrás.

Tras el hecho, fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat señalaron, en diálogo con La Nación, que la intención detrás de la remoción de la obra tenía que ver con “avanzar en la intervención del espacio público y recuperar espacios comunes para la totalidad de los vecinos y que promuevan una identidad compartida”.

Además, expresaron a La Nación: “El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el carácter del espacio público como ámbito de encuentro, inclusión y convivencia -acotaron-. La imagen que fue retirada de la vía pública ha sido entregada a quienes la referenciaban para su resguardo”.

Por otra parte, algunos vecinos interpretaron la medida como una decisión con contenido político y expresaron su rechazo en forma pública. “Esta acción representa un claro hostigamiento a nuestras ideas peronistas y un ataque a la libre expresión política. No permitiremos que silencien nuestra voz”, expresaron algunos vecinos, según lo consignado por el medio El Grito del Sur.

El artista también opinó al respecto. “A veces se aborda este debate de la figura de Evita como algo partidario, y me parece que es un debate que ya quedó en el pasado, es anecdótico. Todo lo que intente romper, demoler, destruir algo que está siendo representativo, en este caso, de los vecinos, hace crecer aún más aquello que se hizo originalmente”, sentenció Marmo a La Nación.