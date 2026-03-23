Vigilia, marcha e intervenciones: así será el Día de la Memoria en Mendoza
Esta noche hay una vigilia desde las 19 en Espacio para la Memoria y mañana la marcha será a las 18 en Garibaldi y San Martín.
A 50 años del último golpe militar, Mendoza tiene una nutrida agenda para mantener viva la memoria. Las actividades se han desarrollado a lo largo de todo el mes y continuarán hasta abril. Esta noche hay una vigilia en el ex-D2 y mañana la marcha por el Día de la Memoria se concentrará en Garibaldi y San Martín.
Actividades por el Día de la Memoria
En el marco del mes de la memoria, los Organismos de derechos humanos y los Espacios de memoria de Mendoza impulsan una amplia agenda de actividades que se viene desarrollando con propuestas culturales, formativas, artísticas y de reflexión colectiva.
El objetivo es fortalecer las banderas de memoria, verdad y justicia. Hasta la fecha se han realizado diversas actividades abiertas a la comunidad y continuarán desarrollándose iniciativas todo el mes, más algunas en los primeros días de abril.
En este contexto, se construyó de manera colectiva la Agenda de la Memoria 2026, que reúne y da difusión a propuestas impulsadas tanto por los organismos históricos y Espacios de memoria, como por instituciones educativas, organizaciones sociales, políticas, gremiales y colectivos culturales de la provincia.
La agenda
Lunes 23 de marzo
- Vigilia de memoria y resistencias.
- 19 horas
- EPM ex-D2, Av. Belgrano 179 de Ciudad.
Intervenciones temáticas y la actuación de artistas de Mendoza que construyen memoria a través de la música, el teatro, los títeres y otras expresiones.
Colecta de mantas y alimentos. Pañuelazo.
Martes 24 de marzo
- Concentración y posterior marcha
- 18
- San Martín y Garibaldi de Ciudad
Desde los organismos convocantes destacaron la importancia de sostener estos espacios de encuentro, reflexión y construcción colectiva a 50 años del golpe cívico-militar, reafirmando el compromiso con los derechos humanos y la democracia.