Vigilia, marcha e intervenciones: así será el Día de la Memoria en Mendoza

Esta noche hay una vigilia desde las 19 en Espacio para la Memoria y mañana la marcha será a las 18 en Garibaldi y San Martín.

La marcha por el Día de la Memoria será el 24 de marzo a las 18 en San Martín y Garibaldi.

A 50 años del último golpe militar, Mendoza tiene una nutrida agenda para mantener viva la memoria. Las actividades se han desarrollado a lo largo de todo el mes y continuarán hasta abril. Esta noche hay una vigilia en el ex-D2 y mañana la marcha por el Día de la Memoria se concentrará en Garibaldi y San Martín.

24 M Mendoza Marcha por la Memoria Derechos Humanos (2).JPG Maximiliano Ríos/MDZ Actividades por el Día de la Memoria En el marco del mes de la memoria, los Organismos de derechos humanos y los Espacios de memoria de Mendoza impulsan una amplia agenda de actividades que se viene desarrollando con propuestas culturales, formativas, artísticas y de reflexión colectiva.

El objetivo es fortalecer las banderas de memoria, verdad y justicia. Hasta la fecha se han realizado diversas actividades abiertas a la comunidad y continuarán desarrollándose iniciativas todo el mes, más algunas en los primeros días de abril.

En este contexto, se construyó de manera colectiva la Agenda de la Memoria 2026, que reúne y da difusión a propuestas impulsadas tanto por los organismos históricos y Espacios de memoria, como por instituciones educativas, organizaciones sociales, políticas, gremiales y colectivos culturales de la provincia.

Una columna de la marcha por el Día de la Memoria terminó en la Casa de Gobierno. Foto: MARCOS GARCIA /MDZ Una columna de la marcha por el Día de la Memoria terminó en la Casa de Gobierno. Foto: MARCOS GARCIA /MDZ La agenda Lunes 23 de marzo Vigilia de memoria y resistencias.

19 horas

EPM ex-D2, Av. Belgrano 179 de Ciudad. Intervenciones temáticas y la actuación de artistas de Mendoza que construyen memoria a través de la música, el teatro, los títeres y otras expresiones.