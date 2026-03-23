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Vigilia, marcha e intervenciones: así será el Día de la Memoria en Mendoza

Esta noche hay una vigilia desde las 19 en Espacio para la Memoria y mañana la marcha será a las 18 en Garibaldi y San Martín.

Gabriela Sánchez

Gabriela Sánchez

La marcha por el Día de la Memoria será el 24 de marzo a las 18 en San Martín y Garibaldi.

La marcha por el Día de la Memoria será el 24 de marzo a las 18 en San Martín y Garibaldi.

Maximiliano Ríos/MDZ

A 50 años del último golpe militar, Mendoza tiene una nutrida agenda para mantener viva la memoria. Las actividades se han desarrollado a lo largo de todo el mes y continuarán hasta abril. Esta noche hay una vigilia en el ex-D2 y mañana la marcha por el Día de la Memoria se concentrará en Garibaldi y San Martín.

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Actividades por el Día de la Memoria

En el marco del mes de la memoria, los Organismos de derechos humanos y los Espacios de memoria de Mendoza impulsan una amplia agenda de actividades que se viene desarrollando con propuestas culturales, formativas, artísticas y de reflexión colectiva.

El objetivo es fortalecer las banderas de memoria, verdad y justicia. Hasta la fecha se han realizado diversas actividades abiertas a la comunidad y continuarán desarrollándose iniciativas todo el mes, más algunas en los primeros días de abril.

En este contexto, se construyó de manera colectiva la Agenda de la Memoria 2026, que reúne y da difusión a propuestas impulsadas tanto por los organismos históricos y Espacios de memoria, como por instituciones educativas, organizaciones sociales, políticas, gremiales y colectivos culturales de la provincia.

Una columna de la marcha por el Día de la Memoria terminó en la Casa de Gobierno. Foto: MARCOS GARCIA /MDZ
Una columna de la marcha por el Día de la Memoria terminó en la Casa de Gobierno.

Una columna de la marcha por el Día de la Memoria terminó en la Casa de Gobierno.

La agenda

Lunes 23 de marzo

  • Vigilia de memoria y resistencias.
  • 19 horas
  • EPM ex-D2, Av. Belgrano 179 de Ciudad.

Intervenciones temáticas y la actuación de artistas de Mendoza que construyen memoria a través de la música, el teatro, los títeres y otras expresiones.

Colecta de mantas y alimentos. Pañuelazo.

recorrido de la marcha

Martes 24 de marzo

  • Concentración y posterior marcha
  • 18
  • San Martín y Garibaldi de Ciudad

Desde los organismos convocantes destacaron la importancia de sostener estos espacios de encuentro, reflexión y construcción colectiva a 50 años del golpe cívico-militar, reafirmando el compromiso con los derechos humanos y la democracia.

lunes y martes

miercoles

jueves

viernes

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