Viernes ventoso y con ingreso de un frente frío en Mendoza

Viernes ventoso en Mendoza, con ráfagas de hasta 70 km/h en el Este provincial y nevadas persistentes en la cordillera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 22 de agosto ingresará un frente frío en toda la provincia de Mendoza, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura y un día ventoso. El cielo estará parcialmente nublado, con mínima de 8° y máxima de 14°, y se prevén nevadas de intensidad moderada en la cordillera.

Este viernes rige una alerta amarilla por vientos fuertes en la zona cordillerana. Según el SMN, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos". En paralelo, se esperan vientos del sur en la zona este de la provincias con ráfagas de hasta 70 km/h.

También se emitió una alerta amarilla por nevadas en cordillera. El organismo advirtió que "el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 80 centímetros en todo el período de alerta. La situación estará acompañada por vientos intensos, con probable ocurrencia de viento blanco".

El pronóstico para Mendoza marca un viernes ventoso y con nevadas en cordillera, mientras que el fin de semana se perfila más estable y con ascenso de la temperatura hacia el domingo. El tiempo para el fin de semana en Mendoza El sábado mejorarán las condiciones. Habrá nubosidad en disminución, mínima de 5° y máxima de 15°, con vientos de dirección variable. En la cordillera se espera cielo poco nuboso.