Ingresa un frente frío este miércoles y baja la temperatura

El pronóstico indica una jornada nublada y con lluvias en el sur provincial durante la mañana.

Un frente frío provocará el descenso de la temperatura en Mendoza, con máxima de 13° y mínima de 8°.

Después de dos días con temperaturas primaverales, este miércoles 13 de agosto llega un cambio de tiempo a Mendoza. El pronóstico anticipa el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura: la mínima será de 8° y la máxima no superará los 13°.

El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y se prevén precipitaciones en el departamento de Malargüe durante las primeras horas de la mañana. En el resto de la provincia no se esperan lluvias, mientras que en precordillera el tiempo se mantendrá seco. Los vientos serán leves y soplarán desde el sector sur durante gran parte del día.

Esta semana ingresa un frente frío Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ El pronóstico anticipa lluvias en Malargüe durante la mañana y cielo nublado en gran parte de la provincia. Rodrigo Dangelo/MDZ Pronóstico extendido para Mendoza El jueves 14 de agosto volverá el sol y la temperatura se recuperará levemente. La mínima será de 7° y la máxima de 15°, con cielo mayormente despejado.